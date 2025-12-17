Narayangaon Leopard : नारायणगावात तरुणावर हल्ल्याच्या घटनेनंतर नर बिबट्या अखेर पिंजऱ्यात जेरबंद!

नारायणगाव : येथील तरुणावर हल्ला करणारा बिबट्या वनविभागाने लावलेल्या पिंजऱ्यात आज (ता. 17) रात्री जेरबंद झाला. यामुळे नागरिकांनी सुटकेचा निश्वास सोडला. हा बिबट्या पूर्ण वाढ झालेला अंदाजे चार ते पाच वर्षाचा नर बिबट आहे. बिबट्याला वनरक्षक ज्ञानेश्वर पवार,आपदा मित्र सुशांत भुजबळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली रेस्क्यू टीम सदस्य शंतनु डेरे,आदित्य डेरे, उपसरपंच बाबू पाटे,किरण वाजगे,नंदू अडसरे पप्पू भुमकर, स्वप्नील पाटे, ऋत्विक डेरे यांच्या मदतीने माणिक डोह येथील निवारा केंद्रात आज रात्री दाखल केले आहे..Ambegaon Leopard : गावरवाडीत ८ वर्षांची मादी बिबट्या जेरबंद; परिसरात वाढलेल्या बिबट्यांच्या वावराने ग्रामस्थ भयभीत!.4 डिसेंबर 2025 रोजी रात्री आठ वाजण्याच्या सुमारास नारायणगाव येथील घोंगडीबाचे पटांगण येथील गृहनिर्माण सोसायटी जवळ आलेल्या बिबट्याने मोबाईलवर बोलत अंधारात उभा असलेल्या तनिष नवनाथ परदेशी( वय18) याच्यावर हल्ला केला होता. या हल्ल्यात तनिष जखमी झाला होता. त्यानंतर घटनास्थळी पिंजरा लावला होता. दोन आठवड्याच्या प्रतीक्षे नंतर आज रात्री आठ वाजण्याच्या सुमारास बिबट्या पिंजऱ्यात जेरबंद झाला. हा बिबट्या अतिशय आक्रमक असून पिंजऱ्यात अडकल्यानंतर सुटका करण्यासाठी पिंजऱ्याला धडका देत होता. त्यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.