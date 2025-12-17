पुणे

Narayangaon Leopard : नारायणगावात तरुणावर हल्ल्याच्या घटनेनंतर नर बिबट्या अखेर पिंजऱ्यात जेरबंद!

Leopard Rescue : नारायणगाव परिसरात तरुणावर झालेल्या हल्ल्यानंतर वनविभागाने पिंजरा लावून नर बिबट्याला जेरबंद करण्यात यश मिळवले. बिबट्याला माणिकडोह निवारा केंद्रात हलविल्याने नागरिकांमध्ये दिलास्याचे वातावरण आहे.
Aggressive Male Leopard Trapped Near Narayangaon

Aggressive Male Leopard Trapped Near Narayangaon

Sakal

रवींद्र पाटे ः सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नारायणगाव : येथील तरुणावर हल्ला करणारा बिबट्या वनविभागाने लावलेल्या पिंजऱ्यात आज (ता. 17) रात्री जेरबंद झाला. यामुळे नागरिकांनी सुटकेचा निश्वास सोडला. हा बिबट्या पूर्ण वाढ झालेला अंदाजे चार ते पाच वर्षाचा नर बिबट आहे. बिबट्याला वनरक्षक ज्ञानेश्वर पवार,आपदा मित्र सुशांत भुजबळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली रेस्क्यू टीम सदस्य शंतनु डेरे,आदित्य डेरे, उपसरपंच बाबू पाटे,किरण वाजगे,नंदू अडसरे पप्पू भुमकर, स्वप्नील पाटे, ऋत्विक डेरे यांच्या मदतीने माणिक डोह येथील निवारा केंद्रात आज रात्री दाखल केले आहे.

Aggressive Male Leopard Trapped Near Narayangaon
Ambegaon Leopard : गावरवाडीत ८ वर्षांची मादी बिबट्या जेरबंद; परिसरात वाढलेल्या बिबट्यांच्या वावराने ग्रामस्थ भयभीत!
Loading content, please wait...
pune
Leopard
Forest department
wildlife department
Wild Animals

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com