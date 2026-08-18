Dr. Narendra Dabhokar Case : डॉ.नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरण : हायकोर्टाकडून सचिन अंदुरेच्या जन्मठेपेच्या शिक्षेला स्थगिती, जामीनही मंजूर

अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ.नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणातील आरोपी सचिन अंदुरेच्या जन्मठेपेच्या शिक्षेला स्थिगिती देण्यात आली असून मुंबई हायकोर्टाकडून त्याला जामीनही मंजूर करण्यात आला आहे. सहआरोपी असलेल्या शरद कळसकरला एप्रिलमध्ये जामीन मंजूर करण्यात आला आहे..पुणे येथील सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने डॉ.नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणातील पाचपैकी तीन आरोपींची २०२४ मध्ये निर्दोष मुक्तता केली. तर शरद कळसकर, सचिन अंदुरे या दोघांना जन्मठेप ठोठावली होती. मात्र शरद कळसकरला एप्रिल २०२६ मध्ये जामीन मंजूर झाला. आता मुंबई हायकोर्टाने सचिन अंदुरेच्या जन्मठेपेला स्थगिती दिली आहे..मोठी बातमी! पवनराजे निंबाळकर हत्या प्रकरणी आरोपींची निर्दोष मुक्तता, २० वर्षांनी निकाल.सचिन अंदुरे कोण?शरद कळसकरचा हा जवळचा मित्र आहे. दोघेही छत्रपती संभाजीनर येथे राहात होते.सचिन छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आपल्या पत्नी आणि मुलीसोबत राहात होता राहात होता. राजाबाजार कुवारफल्ली येथे एका भाड्याच्या घरात त्याचे कुटुंब होते. एका कपड्याच्या दुकानात तो काम करत होता पण त्याला एसटीएसने दाभोलकर हत्यांकाडात अटक केली. सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर यांनीच गोळ्या झाडल्याची साक्ष साक्षीदारांनी कोर्टात दिली होती. २० मार्च २०२२ रोजी झालेल्या साक्षीत हे समोर आलं होतं. साक्षीदारांनी आरोपींना ओळखले होते..नालासोपारा प्रकरणातही हातमुंबईतील नालासोपाऱ्यात 2018 मध्ये सनातन संस्थेच्या वैभव राऊत नावाच्या साधकाच्या घरातून एटीएसने स्फोटक पदार्थ जप्त केली होते. याप्रकरणात एटीएसने वैभव राऊतला अटक केली होती. पुढे तपासात शरद कळसकरचे नाव पुढे आले होते. नालासोपारा स्फोटकांचा तपास करत असताना तपास पथकाला संशयित शरद कळसकरचा जवळचा मित्र सचिन अंदुरेची माहिती मिळाली.त्या आधारे सचिनला अटक करण्यात देखील नालासोपारा प्रकरणात अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर त्याचे नाव दाभोलकर प्रकरणातही समोर आले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.