NASA Roman: हबलपेक्षा तब्बल 1000 पट वेगवान! नासाची रोमन दुर्बीण अवकाशात; विश्वाच्या गूढ रहस्यांचा घेणार वेध

पुणे : अमेरिकी अवकाश संशोधन संस्थेच्या (नासा) नॅन्सी ग्रेस रोमन अवकाश दुर्बिणीचे रविवारी ‘स्पेस एक्स’च्या फाल्कन प्रक्षेपकाच्या साह्याने फ्लोरिडातील केनेडी स्पेस सेंटर येथून यशस्वी प्रक्षेपण झाले. रोमन स्पेस टेलिस्कोपच्या साह्याने विश्वातील कृष्ण पदार्थ आणि कृष्ण ऊर्जा यांचे परिणाम अभ्यासताना बाह्य ग्रहमालांचाही वेध घेण्यात येणार आहे..Teacher Success Story: जिद्दीला सलाम! ज्या शाळेत विद्यार्थी म्हणून घडले, त्याच शाळेत आता शिक्षक म्हणून रुजू; कुलदीप बोडकेंची प्रेरणादायी भरारी.भारतीय प्रमाणवेळेनुसार रविवारी सायंकाळी चार वाजून ५६ मिनिटांनी फाल्कन प्रक्षेपकाचे उड्डाण झाले. उड्डाणानंतर ३१ मिनिटांनी रोमन दुर्बिणीला पृथ्वीभोवतीच्या अपेक्षित कक्षेत प्रस्थापित करण्यात आले. पुढील महिनाभराच्या कालावधीत या दुर्बिणीला पृथ्वीपासून १५ लाख किलोमीटरवर, सूर्याच्या विरुद्ध बाजूला असलेल्या ‘लॅग्रेंज पॉइंट २’वर पाठविण्यात येईल. त्यानंतर यंत्रणांची सज्जता झाल्यावर २०२७ च्या सुरुवातीला शोधकार्य सुरू होईल..खगोलशास्त्रातील सध्याचे महत्त्वाचे प्रश्न समोर ठेवून या दुर्बिणीची निर्मिती करण्यात आली आहे. या २.४ मीटर व्यासाच्या दुर्बिणीला वाइड फिल्ड इन्स्ट्रुमेंट (डब्ल्यूएफआय) आणि कोरोनाग्राफ इन्स्ट्रुमेंट (सीजीआय) ही दोन उपकरणे जोडण्यात आली आहेत. ही उपकरणे विश्वाच्या विविध भागांकडून येणाऱ्या दृश्य आणि पान न्फ्रारेड लहरी टिपतील. ३०० मेगापिक्सलच्या ‘डब्ल्यूएफआय’ या उपकरणाद्वारे आकाशाचे विस्तीर्ण आणि वेगवान चित्रण करण्यात येईल, तर ‘सीजीआय’ हे उपकरण बाह्य ताऱ्यांभोवती फिरणाऱ्या ग्रहांचा वेध घेईल. .आकाशाच्या विस्तीर्ण चित्रणातून दीर्घिका आणि दीर्घिका समूहांमध्ये होणारे बदल टिपून कृष्ण ऊर्जा आणि कृष्ण पदार्थ यांचे परिणाम अभ्यासण्याचा शास्त्रज्ञांचा प्रयत्न असेल. रोमन टेलिस्कोपचा व्यास नासाच्या हबल स्पेस दुर्बिणीएवढा असला, तरी या दुर्बिणीची क्षमता ‘हबल’पेक्षा सुमारे एक हजार पट अधिक वेगाने विश्वाचे सर्वेक्षण करण्याची असेल. ही दुर्बिण दररोज सुमारे १.४ टेराबाइट माहिती पृथ्वीवर पाठवणार आहे. .Pune Nagar Highway: पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावरील सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर; शिरूरमध्ये प्रतिकात्मक तिरडी मांडून प्रशासनाचा निषेध.हा ‘नासा’च्या आतापर्यंतच्या खगोलशास्त्रीय मोहिमांमधील सर्वाधिक दर असेल. इतक्या मोठ्या प्रमाणातील माहितीचे विश्लेषण करण्यासाठी मशीन लर्निंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि विज्ञानप्रेमी नागरिकांचीही मदत घेतली जाईल. या दुर्बिणीचे व्यवस्थापन ‘नासा’च्या गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटरकडून केले जात असून, मोहिमेत युरोपियन स्पेस एजन्सी (ईसा), जपानची जॅक्सा, फ्रान्सची सीएनईएस आणि जर्मनीतील मॅक्स प्लँक इन्स्टिट्यूट फॉर ॲस्ट्रॉनॉमी यांचेही योगदान आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.