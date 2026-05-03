Nasrapur Case Victim Father Statement: “माझ्या मुलीला न्याय मिळेपर्यंत येऊ नका” नसरापूर प्रकरणातील पीडितेच्या वडिलांनी राजकीय नेत्यांना फटकारलं

Pune crime news Nasrapur : पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील नसरापूर येथे घडलेल्या धक्कादायक घटनेनंतर पीडित मुलीच्या वडिलांनी स्पष्ट शब्दांत भूमिका मांडत राजकीय नेत्यांना थेट इशारा दिला आहे. "माझ्या मुलीला न्याय मिळत नाही तोपर्यंत कोणत्याही राजकीय व्यक्तींनी आमच्या कुटुंबाला भेटायला येऊ नये," अशी ठाम भूमिका त्यांनी घेतली आहे..पीडितेच्या वडिलांनी पुढे सांगितले की, अनेक राजकीय पुढारी घटनास्थळी येतात, कुटुंबीयांची भेट घेतात, फोटो काढतात आणि त्यातून स्वतःचे राजकारण साध्य करतात. मात्र, प्रत्यक्षात पीडितेला न्याय मिळवून देण्यासाठी ठोस पावले उचलली जात नाहीत, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे अशा दिखावूपणाच्या भेटी टाळाव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली आहे..दरम्यान, गावकऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणातील संशयित आरोपी हा सराईत गुन्हेगार असून तो यापूर्वी दोन वेळा कारावास भोगून आला आहे. सुमारे पाच ते सहा वर्षांपूर्वी तो तुरुंगातून सुटून आल्याचे सांगितले जात आहे. यापूर्वी ६५ वर्षीय महिलेवर बलात्कार केल्याचा गुन्हा त्याच्यावर दाखल असल्याची माहिती समोर आली आहे. तसेच स्वतःच्या पुतणीवर अत्याचार केल्याचा आरोपही त्याच्यावर नोंदवण्यात आला असल्याचे गावकऱ्यांचे म्हणणे आहे..Pune Bhor Child CCTV Video : पुण्यातील अत्याचार करून हत्या केलेल्या ४ वर्षीय चिमुकलीला नेताना सीसीटीव्ही व्हिडिओ समोर.घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेत तपास सुरू केला. स्थानिकांच्या मदतीने संशयित आरोपीला ताब्यात घेण्यात आले असून त्याच्याकडून कसून चौकशी सुरू आहे. घटनास्थळी फॉरेन्सिक पथकाने पंचनामा केला असून ज्या गोठ्यात ही अमानुष घटना घडली, त्या परिसराची पोलिसांकडून बारकाईने तपासणी केली जात आहे.या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात संतापाची लाट उसळली असून, पीडितेला लवकरात लवकर न्याय मिळावा, अशी सर्वसामान्य नागरिकांकडून मागणी होत आहे.