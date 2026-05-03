पुणे जिल्ह्यातील नसरापूर येथे 4 वर्षीय चिमुकलीवर झालेल्या निर्घृण अत्याचार आणि हत्येच्या घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला आहे. या घटनेचे तीव्र पडसाद उमटले असून, या प्रकरणाची आता राष्ट्रीय महिला आयोगाने गंभीर दखल घेतली आहे. हा खटला जलदगती न्यायालायात चालवण्याचे तसेच दोषारोप वेळेत दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. .राष्ट्रीय महिला आयोगाने नसरापूरमधील घटनेचा तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे. हे केवळ अमानवीय कृत्य नसून मुलांच्या हक्कांचे गंभीर उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे या प्रकरणावर आयोगाच्या अध्यक्षांनी राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाला देखरेख ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, पीडित कुटुंबाला तात्काळ आर्थिक मदत करण्याचेआणि खटला जलदगती न्यायालयात खटला चालवण्याच्या सूचना केल्या आहेत. .Pune Girls Safety Crisis: बालिकांवरील लैंगिक अत्याचारांची मालिका; पुणेकरांचा संतप्त सवाल – 'पुण्यात लेकी सुरक्षित आहेत तरी कुठे?'.भोर तालुक्यातील नसरापूर येथे १ मे रोजी ही हृदयद्रावक घटना घडली. चार वर्षांच्या चिमुरडीला एका ६५ वर्षीय नराधमाने फूस लावून गोठ्यात नेले.तिथे तिच्यावर पाशवी अत्याचार केला यानंतर तिची दगडाने ठेचून निर्घृणपणे हत्या केली. या घटनेची माहिती मिळताच परिसरात संतापाची लाट उसळली. .पीडितेच्या नातेवाईक आणि ग्रामस्थांनी शनिवारी रात्री थेट पुण्यातील नवले पुलावर चिमुकलीचा मृतदेह ठेवून 'रस्ता रोको' आंदोलन केले.यामुळे मुंबई-बंगळुरू महामार्गावर ४ तास मोठी वाहतूक कोंडी झाली. संतप्त नागरिकांनी आरोपीला फाशीची शिक्षा जाहीर करावी अशी माहणी केली. गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून जोपर्यंत कारवाईचे ठोस आश्वासन मिळत नाही तोपर्यंत चिमुकलीवर अंत्यसंस्कार करणार नाही अशी भूमिका नातेवाईकांनी घेतली.