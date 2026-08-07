भाकप मेळावा

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जनविरोधी धोरणांमुळे
सामान्यांचे जगणे धोक्यात
डी राजा : ‘भाकप’तर्फे १ सप्टेंबरला दिल्लीत राष्ट्रीय रॅली
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर, ता. ७ : ‘‘जनविरोधी धोरणांमुळे महागाई वाढली आहे. सामान्यांचे जगणे धोक्यात आले आहे. राज्यघटना, धर्मनिरपेक्षता, लोकशाही आणि सामाजिक न्यायाचे संरक्षण करा, यासह विविध मागण्यांसाठी १ सप्टेंबरला दिल्ली येथे ऐतिहासिक राष्ट्रीय रॅली होणार आहे. दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर ‘बदलाव जरूरी है’ असा नारा देण्यात येणार आहे. यात देशभरातील कष्टकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे,’’ असे आवाहन भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राष्ट्रीय सचिव डी राजा यांनी आज येथे केले.
भारतीय कम्युनिस्ट पक्षातर्फे आयोजित मेळाव्यात ते बोलत होते. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे ज्येष्ठ नेते भालचंद्र कानगो, राज्य सचिव सुभाष डांगे प्रमुख उपस्थित होते. डी. राजा म्हणाले, ‘देश आज गंभीर आर्थिक, सामाजिक, राजकीय संकटांतून जात आहे. मोदी सरकारच्या बेजबाबदार धोरणांचा हा फटका आहे. बेरोजगारीमुळे तरुण वर्ग अस्वस्थ आहे. शेतकरी संकटात आहे. कामगारांचे हक्क हिरावले आहेत. सार्वजनिक शिक्षण, आरोग्य, वीज, पाणी, रेल्वे, बॅंकांचे खासगीकरण करण्यावर भर देण्यात येत आहे. दुसरीकडे धनिक वर्गाचे धन वाढत आहे. सामान्य व्यक्तींच्या जगण्याचे प्रश्न गंभीर बनले आहेत. मोदी सरकार विकासाची तसेच जगातील तिसरी मोठी आर्थिक व्यवस्था बनण्याची भाषा करीत आहे. सरकारचा विकास हा सामान्यांच्या लाभासाठी नाही, तर तो ठराविक धनिकांच्या लाभाचा विकास आहे. संवैधानिक संस्थांच्या स्वायत्ततेवर सरकार गदा आणत आहे. याच्या विरोधात आवाज उठवण्यासोबत विविध मागण्यांसाठी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने दिल्लीत राष्ट्रीय रॅली काढण्याचे नियोजन केले आहे.’
कांगो म्हणाले, ‘मोदी सरकार सामान्य जनतेच्या जगण्याशी निगडीत प्रश्नावर मौन पाळत आहे. पंतप्रधान मोदी पत्रकार परिषद घेत नाहीत, धोरणात्मक उणिवांवर भाष्य केले, तर सरकारला ते आवडत नाही, अशा स्थितीत सरकारला प्रश्न विचारावे लागतील. सामान्यांचे जगणे सुलभ करणारी धोरणे सरकारने राबवण्यासाठी आग्रह धरावा लागेल, त्यासाठी ही रॅली आहे.’’
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‘बदलाव जरूरी है’चा संदेश
दिल्लीत होणाऱ्या राष्टीय रॅलीतून ‘बदलाव जरूरी है’ असा संदेश दिला जाणार आहे. हे सरकार बदलण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करण्याचा निर्धारही व्यक्त होणार आहे. त्यासाठी प्रत्येक घराघरांतून एक सदस्य दिल्लीला यावा, यासाठी गावोगावी जागृती करण्यात येत आहे. १५ ऑगस्टपर्यंत गावागावांत ही जागृती रॅली काढण्यात येणार आहे. याचाच भाग म्हणून आज बिंदू चौकातून रॅली काढण्यात आली.
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