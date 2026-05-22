NCP Civic Politics: विरोधासाठी विरोध नको, पुणेकरांच्या प्रश्नांसाठी आक्रमक व्हा : उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांचा नगरसेवकांना सल्ला

पुणे : उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर पहिल्यांदाच उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या नगरसेवकांची बैठक घेत पुणेकरांचे प्रश्न जाणून घेतले. यावेळी पक्षाच्या नगरसेवकांनी पवार यांच्यासमोर भाजपकडून निधी देण्यात आखडता हात घेण्यापासून ते दुजाभावाची वागणुकी दिली जात असल्याची गाऱ्हाणी मांडली. त्यावर फक्त विरोधाला विरोध करू नका, पण पुणेकरांच्या प्रश्नासाठी वेळप्रसंगी संघर्षाची तयारी ठेवण्याचाही सल्ला पवार यांनी नगरसेवकांना दिला..दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर, त्यापाठोपाठ राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर पहिल्यांदाच पवार यांनी शुक्रवारी पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या नगरसेवकांची बारामती होस्टेल येथे बैठक घेतली. यावेळी पक्षाचे शहराध्यक्ष सुनील टिंगरे, महापालिकेतील विरोधी पक्षाचे नेते ऍड.निलेश निकम यांच्यासह पक्षाचे २४ नगरसेवक उपस्थित होते. प्रारंभी पवार यांनी उपस्थित नगरसेवकांची ओळख करून घेतली, त्यानंतर त्यांच्याशी संवाद साधला..अर्थसंकल्पामध्ये भाजपच्या नगरसेवकांना १० ते १२ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला, तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नगरसेवकांना केवळ २ ते ४ कोटी रुपयांचा निधी देऊन त्यांची बोळवण केली आहे. भाजपकडून अवघ्या एकाच दिवसात सर्वसाधारण सभा उरकली जाते, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नगरसेवकांना प्रश्न उपस्थित करण्याची संधी दिली जात नाही. प्रशासनाच्या लेखी उत्तरातून समाधान होत नाही, अशी असंख्य गाऱ्हाणी नगरसेवकांनी पवार यांच्यासमोर मांडली. त्याचबरोबर पक्षाचे नगरसेवक, आमदारांना भाजपकडून सन्मानपूर्वक वागणूक दिली जात नाही. शासकीय प्रोटोकॉल पाळता जात नसल्याची तक्रारही नगरसेवकांनी केली. राज्यात राष्ट्रवादी कॉंग्रेस भाजपबरोबर सत्तेत आहे, मग महापालिकेत आपल्याला दुजाभावाची वागणूक का ? असा प्रश्न उपस्थित करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांपर्यंत तक्रारी पोहोचविण्याची मागणी नगरसेवकांनी केली.."आपापल्या वॉर्डातील कामे दर्जेदार करा, निकृष्ट कामे केल्यास भ्रष्टाचाराचे आरोप होतील. त्यामुळे आपल्यासह पक्षाचीही प्रतिमा खराब होईल.' असा सल्ला पवार यांनी नगरसेवकांना दिला. पवार म्हणाल्या, "महापालिकेत केवळ विरोधाला विरोध करू नका. पुणेकरांसाठी सर्वसाधारण सभेमध्ये प्रश्न विचारण्यास मागेपुढे पाहु नका. चुकीचे दिसल्यास अभ्यासपूर्ण पद्धतीने आपली भूमिका ठामपणे मांडा. आपली कामे माध्यमे, समाजमाध्यमांद्वारे जनतेसमोर आणा.'.निवडणुकीबाबत बोलण्याचे पवार यांनी टाळले !विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री पवार यांच्याकडून नगरसेवकांना या निवडणुकीतील उमेदवार निवडीबाबत मार्गदर्शन केले जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. प्रत्यक्षात, पवार यांनी संबंधित निवडणुकीचा विषय या बैठकीमध्ये काढला नाही. त्याचबरोबर त्याविषयी माध्यमांशीही बोलण्याचे त्यांनी टाळले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.