पुणे : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रीया सुळे यांच्या दिलदारपणाची झलक नुकतीच पुणे-सातारा महामार्गावर दिसून आली. रस्त्यात बंद पडलेल्या राज्य परिवहन सेवेच्या बसमधील काही महिला प्रवाशांना त्यांनी आपल्या कारमधून लिफ्ट दिली आणि त्यांना इच्छित स्थळी पोहोचवलं. त्यांच्या या कृतीचा व्हिडिओ समोर आला आहे. (NCP MP Supriya Sule was given lift to bus passengers who was stuck on Pune Satara Highway)

सुप्रीया सुळे यांनी आपल्या फेसबूक अकाऊंटवरुन या घटनेचा व्हिडिओ शेअर केला आहे. तसेच यावेळी लिहिलेल्या पोस्टमध्ये त्यांनी लिहिलं की, "आपल्या बारामती लोकसभा मतदारसंघातील भोर तालुक्याच्या दौऱ्यावर जात असताना वाटेत शिवशाही बस बिघाड झाल्यानं थांबल्याची दिसली. गाडी नादुरुस्त झाल्यानं प्रवासी पर्यायी वाहनाची वाट पाहत तिथंच उन्हांत थांबले होते. यामध्ये काही लहान मुलांचाही समावेश होता. उन्हाचा तडाखा जाणवत असल्यानं हे प्रवासी आणि लहान मुलांना होणारा त्रास कमी करण्यासाठी काही जणांना दुसऱ्या बसमधून खेड शिवापूरमधील टोल नाक्यावर सोडण्याची विनंती केली. तर काही प्रवाशांना माझ्यासोबत असणाऱ्या गाडीतून खेड शिवापूर टोलनाक्यापर्यंत आणले. याठिकाणी त्यांची तात्पुरती व्यवस्था केली" (Latest Marathi News)

प्रवाशांच्या चेहऱ्यावरील आनंद समाधान देणारा

यातील बरेच प्रवासी सांगली आणि मिरजला जाणारे होते. यावेळी माझ्या सुरक्षेसाठी असणारे पोलीस आणि माझे काही सहकारी यांना प्रवाशांची सोय करण्याबाबत सांगितलं. हे सर्वजण प्रवासी त्याच्या गावी जाणाऱ्या बसमध्ये पाठवेपर्यंत थांबतील असा विश्वास दिला. यावेळी प्रवाशांच्या चेहऱ्यावरील आनंद समाधान देणारा होता. तसेच प्रवाशांना टोलनाक्यापर्यंत आणण्यासाठी सहकार्य केल्याबद्दल एसटी बसचे चालक एस. एस. कदम आणि वाहक आर. व्ही. सोनवणे यांचे आभार मानले.

एसटी महामंडळाला दिला सल्ला

दरम्यान, सुप्रीया सुळे यांनी एसटी महामंडळाला एक मोलाचा सल्ला देखील दिला. त्यांनी म्हटलं की, "एसटी महामंडळानं आपण बाहेर सोडत असणारी प्रत्येक गाडी तपासून पाठविली पाहिजे. महामंडळाच्या गाड्या अचानक नादुरुस्त होण्याचं प्रमाण आजकाल वाढलं असल्याचं प्रवासी सांगतात. राज्याच्या परीवहन मंत्र्यांनी याकडं वैयक्तिक लक्ष घालून प्रवाशांना नाहक त्रास होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे"