Pune News: एनडीएच्या १५० व्या तुकडीचे दीक्षान्त संचलन दिमाखात; ३५३ छात्र देशसेवेसाठी सज्ज, १८ महिला छात्रांचा सहभाग

पुणे: मे महिन्यातील तेजस्वी सकाळ... खेत्रपाल मैदानावर गुंजणारे 'हम एनडीए के छात्र हैं'चे शूर स्वर... अन् ताठ मानेने आगेकूच करणाऱ्या छात्रांची शिस्तबद्ध पावले... अशा भारावलेल्या वातावरणात 'राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी'च्या (एनडीए) १५० व्या तुकडीचे दीक्षान्त संचलन शनिवारी दिमाखात पार पडले..'सारे जहाँ से अच्छा', 'कदम कदम बढायें जा'च्या निनादात, देशाच्या रक्षणासाठी सज्ज झालेल्या ३५३ छात्रांनी अभिमानाने 'अंतिम पग' पार करत तीन वर्षांचे खडतर लष्करी प्रशिक्षण यशस्वीरीत्या पूर्ण केले. या ऐतिहासिक संचलनात १८ महिला छात्रांनीही अभिमानाने पावले टाकत, बदलत्या भारताचे आश्वासक चित्र जगासमोर मांडले. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना मानवंदना देत मनोज पांडे ब्लॉकमध्ये पोहोचताच, देशसेवेसाठी सज्ज झालेल्या या भावी अधिकाऱ्यांनी एकच जल्लोष केला..भारताचे लष्करप्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत खडकवासला येथील खेत्रपाल मैदानावर सोहळा झाला. यावेळी 'एनडीए'चे कमांडंट व्हाइस अॅडमिरल अनिल जग्गी, डेप्युटी कमांडंट आणि मुख्य प्रशिक्षक एअर व्हाइस मार्शल राजेश वर्मा, लष्कराच्या दक्षिण मुख्यालयाचे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल संदीप जैन यांच्यासह अनेक वरिष्ठ लष्करी अधिकारी आणि छात्रांचे पालक उपस्थित होते. जनरल द्विवेदी यांनी संचलनाची पाहणी करून मानवंदना स्वीकारली आणि छात्रांना मार्गदर्शन केले. संचलनात एकूण एक हजार २५० छात्र सहभागी झाले होते. त्यापैकी १५० व्या तुकडीचे उत्तीर्ण झालेले ३५३ छात्र होते. विशेष म्हणजे, यामध्ये १२ मित्र राष्ट्रांमधील २४ छात्रांचाही सहभाग होता. परेडचे नेतृत्व अकादमी कॅडेट कॅप्टन (एसीसी) मयंक चौधरी याने केले..छात्रांना मार्गदर्शन करताना जनरल द्विवेदी म्हणाले, ''एक उत्तम अधिकारी होण्यासाठी तुमच्याकडे दृष्टिकोन, जुळवून घेण्याची क्षमता आणि कौशल्य ही त्रिसूत्री असलीच पाहिजे. योग्य दृष्टिकोन हा तुमचा भक्कम पाया असला पाहिजे. सभोवतालची परिस्थिती वेगाने बदलत असतानाही आपले मूळ ध्येय न सोडणे, म्हणजेच 'जुळवून घेण्याची क्षमता' होय; तर कठीण परिस्थितीत योग्य निर्णय घेत सहकाऱ्यांचा विश्वास संपादन करणे म्हणजे खरे कौशल्य होय.''.जनरल द्विवेदी पुढे म्हणाले, ''आजचे युद्धक्षेत्र पूर्णपणे बदलले आहे. आता धोके केवळ सीमेवरून किंवा लष्करी गणवेशातच येतात असे नाही. छुपे हल्ले आणि प्रत्यक्ष युद्ध यातील फरक आता पुसट झाला आहे. 'ऑपरेशन सिंदूर'च्या माध्यमातून भारताने आपला दृढ निश्चय आणि अचूक कारवाईचा एक नवा आदर्श जगासमोर ठेवला आहे. त्यामुळे भविष्यात लष्कराच्या तिन्ही दलांनी एकत्र मिळून काम करणे अत्यंत गरजेचे आहे.'' .चेतक हेलिकॉप्टरने वेधले लक्षदीक्षान्त संचलनाचा समारोप भारतीय हवाई दलाची मदार असलेल्या 'सुखोई-३०' या वेगाने हवेत झेपावणाऱ्या लढाऊ विमानांच्या चित्तथरारक मानवंदनेने झाला. 'एनडीए'च्या सुदान ब्लॉकवरून भरारी घेणाऱ्या 'सुखोई-३०'चा थरकाप उडवणाऱ्या आवाजाने उपस्थितांच्या अंगावर रोमांच उभे केले. त्याआधी आकाशात आलेल्या चेतक हेलिकॉप्टरने उपस्थितांचे लक्ष वेधून घेतले.