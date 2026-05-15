पुणे

क्लास चालकाची नऊ तास चौकशी

सकाळ वृत्तसेवा
लातूर, ता. १५ ः नीट पेपरफुटी प्रकरणात येथील एका महाविद्यालयाच्या सेवानिवृत्त प्राध्यापकाला ताब्यात घेतल्यानंतर सीबीआयने आज येथील एका क्लासच्या चालकाकडे आपला मोर्चा वळवला. शुक्रवारी सकाळपासून या क्लासचालकाची त्यांच्याच फ्लॅटमध्ये सीबीआयच्या पथकाकडून चौकशी करण्यात आली. नऊ तास ही चौकशी चालली. त्यानंतर हे पथक फ्लॅटमधून निघून गेले. सध्या हे पथक लातूरमध्येच तळ ठोकून आहे.
तेलंगणाचे सीबीआयचे पथक दोन दिवसांपूर्वी येथे दाखल झाले होते. गुरुवारी (ता. १४) या पथकाने येथील एका महाविद्यालयाचे सेवानिवृत्त प्रा. पी.व्ही. कुलकर्णी याची चौकशी करून ताब्यात घेतले. त्यानंतर त्यास पुण्याला नेण्यात आले. तेथून दिल्लीला हलविले.
दरम्यान, येथील एका कोचिंग क्लासच्या संचालकाविरोधात एका पालकाने पोलिस अधीक्षकांकडे तक्रार केली होती. यात सोशल मीडियावरील एका व्हिडिओचा संदर्भ देत गेस पेपरमधील ४० प्रश्न ‘नीट’च्या परीक्षेत कसे आले, याची चौकशी करावी, अशी मागणी या पालकाने केली होती. त्यानंतर पोलिस उपअधीक्षक समीरसिंह साळवे यांची चौकशी समिती नियुक्त करण्यात आली होती. यात त्यांनी संबंधित क्लासचालकासह चौघांचा जबाबही घेतला होता. त्याचाही तपास सुरू आहे.

