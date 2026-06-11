पुणे

Abhijit Dipke: आम्हाला फेक म्हणण्यापेक्षा म्हणणं समजून घ्या, देशात आंदोलनकर्त्यांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न : अभिजित दिपके

Student movement seeks accountability in education system: परीक्षांतील पेपरफुटी, शिक्षणव्यवस्थेतील गैरव्यवस्था आणि विद्यार्थ्यांवरील अन्यायाविरोधात पुण्यातून आंदोलनाची ठिणगी; तरुणांच्या आवाजाला ‘फेक’ ठरवण्याचा सत्ताधाऱ्यांवर आरोप
CJP Abhijeet Dipke

CJP Abhijeet Dipke

ESakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

पुणे: देशात जेव्हा जेव्हा आंदोलने झाली तेव्हा तेव्हा आंदोलनकर्त्यांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. आपण आंदोलनाच्या माध्यमातूनच स्वतंत्र झालेलो आहोत. लोकतंत्र आंदोलनामुळे सुरू आहे. आम्हाला फेक म्हणण्यापेक्षा व्यक्त होत असलेल्या तरुणांचे म्हणणे समजून घ्यावे. मात्र हे सरकार त्याबाबत चर्चात करत नाही, अशी माहिती ‘कॉकरोच जनता पार्टी’चे संस्थापक अभिजित दिपके यांनी आज दिली.

Loading content, please wait...
pune
education
student
CBSE
Movement
district
city
Protest
controversy
NEET paper leak