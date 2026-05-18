NEET SCAM : नीट पेपरफुटी प्रकरणात मोठी अपडेट ! सीबीआयच्या अटकेत असलेल्या मनीषा मांढरे यांचे कॉलेजकडून निलंबन

नीट पेपर फुटी प्रकरणात सीबीआयने अटक केलेल्या मॉडर्न कॉलेज ऑफ आर्ट्स, सायन्स अँड कॉमर्स, पुणे येथील प्राध्यापिका मनीषा मांढरे यांच्यावर कॉलेज प्रशासनाने निलंबनाची कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मॉडर्न कॉलेज प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, सीबीआयच्या अटकेनंतर संस्थेच्या नियमांनुसार मांढरे यांच्यावर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यांना तात्पुरते निलंबित करण्यात येईल, असे कॉलेज सूत्रांनी सांगितले..प्रकरण काय आहे?नीट पेपर फुटी प्रकरणात सीबीआय ने दोन दिवसांपूर्वी मनीषा मांढरे यांना अटक केली होती. गेल्या अनेक वर्षांपासून पुण्यातील प्रतिष्ठित मॉडर्न कॉलेजमध्ये प्राध्यापिका म्हणून कार्यरत असलेल्या मांढरे यांच्यावर पेपर फुटीशी संबंधित आरोप आहेत. सीबीआयच्या तपासात त्यांचा सहभाग असल्याचे समोर आल्याने त्यांना अटक करण्यात आली. .NEET Paper Leakage Case : वाघमारेच्या मदतीने भरला शिकवणी वर्ग; प्राध्यापक मनीषा मांढरेला सीबीआयकडून अटक.कॉलेज प्रशासनाने याबाबत गंभीर भूमिका घेतली असून, "संस्थेची प्रतिष्ठा आणि विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित बाबींमध्ये कोणतीही हलगर्जीपणा केला जाणार नाही," असे वक्तव्य केले आहे..मनीषा मांढरे यांनी मॉडर्न कॉलेजमध्ये दीर्घकाळ सेवा बजावली आहे. नीट परीक्षेशी संबंधित कथित घोटाळ्यात त्यांचे नाव समोर आल्यानंतर संपूर्ण शैक्षणिक वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.सीबीआय सध्या या प्रकरणात आणखी काही संशयितांची चौकशी केली जात आहे. या प्रकरणामुळे नीट पेपर फुटी प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. विद्यार्थ्यांसह पालकांकडूनही या प्रकाराची तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे..FAQs 1. नीट 2026 पेपरफुटी प्रकरण काय आहे? नीट परीक्षेतील प्रश्नपत्रिका आधीच काही ठिकाणी लीक झाल्याचा संशय असून त्यामुळे परीक्षा रद्द करण्यात आली आणि CBI तपास सुरू झाला.2. प्रा. शिवराज मोटेगावकर कोण आहेत? ते लातूरमधील प्रसिद्ध RCC केमिस्ट्री क्लासेसचे संचालक असून NEET तयारीसाठी ओळखले जातात.3. RCC क्लासेसवर संशय का आहे? मॉक टेस्टमधील प्रश्न आणि मूळ NEET पेपरमधील प्रश्न जुळल्याने CBI ला गळतीचा संशय आला.4. CBI ने कोणती कारवाई केली आहे? CBI ने चौकशी, छापे, डिजिटल उपकरणे जप्त करणे आणि संबंधितांची चौकशी सुरू केली आहे.5. तपासात कोण-कोण सहभागी आहेत? विद्यार्थी, क्लास स्टाफ, काउन्सेलर्स आणि इतर संबंधित व्यक्तींची चौकशी सुरू आहे.6. NEET 2026 परीक्षा का रद्द झाली? पेपर लीकच्या गंभीर आरोपांमुळे परीक्षेची पारदर्शकता धोक्यात आल्याने ती रद्द करण्यात आली.