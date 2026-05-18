पुणे

NEET SCAM : नीट पेपरफुटी प्रकरणात मोठी अपडेट ! सीबीआयच्या अटकेत असलेल्या मनीषा मांढरे यांचे कॉलेजकडून निलंबन

Manisha Mandhare Suspension : नियमांनुसार ही कारवाई करण्यात येत असल्याचे कॉलेजने स्पष्ट केले. सीबीआयच्या तपासात त्यांच्या सहभागाचे संकेत मिळाल्यामुळे ही अटक झाली. या प्रकरणामुळे शैक्षणिक क्षेत्रात खळबळ उडाली असून विद्यार्थी व पालकांमध्ये संताप आहे.
Manisha Mandhare, a professor from Modern College Pune, suspended after CBI arrest in NEET paper leak investigation.

Yashwant Kshirsagar
नीट पेपर फुटी प्रकरणात सीबीआयने अटक केलेल्या मॉडर्न कॉलेज ऑफ आर्ट्स, सायन्स अँड कॉमर्स, पुणे येथील प्राध्यापिका मनीषा मांढरे यांच्यावर कॉलेज प्रशासनाने निलंबनाची कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मॉडर्न कॉलेज प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, सीबीआयच्या अटकेनंतर संस्थेच्या नियमांनुसार मांढरे यांच्यावर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यांना तात्पुरते निलंबित करण्यात येईल, असे कॉलेज सूत्रांनी सांगितले.

