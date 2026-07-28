पुणे

NEET UG 2026 Leak: नीट-यूजी २०२६ पेपरफुटी प्रकरणात एनटीए तज्ज्ञांसह १३ जणांवर सीबीआयचे आरोपपत्र; प्रश्नपत्रिका परीक्षेपूर्वी फुटल्याचे फॉरेन्सिक अहवालातून सिद्ध

नीट-यूजी २०२६ पेपरफुटी प्रकरणात एनटीए तज्ज्ञ, कोचिंग संचालकांसह १३ जणांवर सीबीआयचे आरोपपत्र; प्रश्नपत्रिका परीक्षेपूर्वी फुटल्याचे फॉरेन्सिक अहवालातून सिद्ध
The investigation claims forensic evidence indicates that examination papers were leaked before the test, while the probe is still ongoing.

The investigation claims forensic evidence indicates that examination papers were leaked before the test, while the probe is still ongoing.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : वैद्यकीय प्रवेशासाठी घेण्यात आलेल्या 'नीट-यूजी २०२६' परीक्षेच्या पेपरफुटी प्रकरणात १३ आरोपींविरोधात केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) दिल्ली येथील न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले. या गुन्ह्यातील सर्व आरोपी सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत.

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