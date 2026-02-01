Pune News: पुण्यात नवीन शासकीय विश्रामगृह; लष्कर परिसरात ४८ कक्षांची इमारत, ३३ कोटींचा खर्च, ४८ कक्ष उपलब्ध राहणार!

प्रसाद कानडेपुणे: शहराचा वाढता विस्तार अन् सतत असणाऱ्या अति महत्त्वाच्या व्यक्तींचा (व्हीआयपी) वाढता राबता लक्षात घेता नवीन शासकीय विश्रामगृहाची आवश्यकता होती. हे लक्षात घेत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने लष्कर परिसरातील शासकीय विश्रामगृह क्रमांक २ (आयबी) ची जुनी इमारत पाडून तेथे अत्याधुनिक आणि सोयीसुविधांयुक्त नवीन इमारतीच्या बांधकामाला सुरुवात झाली आहे. सुमारे ३० हजार चौरस फूट जागेवर सुमारे ३३ कोटी रुपये खर्चून नवीन इमारत बांधली जात आहे. यात ४८ कक्ष असून ते महत्त्वाच्या व्यक्तींपासून सामान्य नागरिकांसाठी उपलब्ध राहणार आहेत. दीड वर्षात या इमारतीचे काम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. .Pune News: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार घरोघरी करणार प्रचार; अजित पवार यांच्या चित्रफिती नागरिकांपर्यंत पोचविणार!.पुण्यात सध्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे तीन विश्रामगृह आहेत. यात व्हीव्हीआयपी, ग्रीन बिल्डिंग व नवीन सर्किट हाऊसचा समावेश आहे. जिल्हाधिकारी निवासस्थानाच्या बाजूला ‘आयबी’चे विश्रामगृह होते. यात पूर्वी २६ कक्ष होते. जास्त कक्षाची वाढती मागणी व जीर्ण झालेली इमारत लक्षात घेऊन जुनी इमारत पाडण्यात आली. या ठिकाणी आता नवीन इमारतीचे काम सुरु झाले आहे..नवीन इमारत पर्यावरणपूरक व दर्जेदार असेल. १८ महिन्यांत ती पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. येथील सर्व खोल्या वातानुकूलित आणि सोयीसुविधांयुक्त असतील. पार्किंगची पुरेशी व्यवस्था केली आहे.- भरतकुमार बाविस्कर, अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे.पुण्याचा विस्तार लक्षात घेता एका मोठ्या शासकीय विश्रामगृहाची गरज होती. ती लक्षात घेऊन पूर्वीच्या तुलनेत अधिक सुविधांयुक्त व मोठी इमारत बांधली जात आहे. यात ४८ कक्ष असल्याने महत्त्वाच्या व्यक्तींसह सामान्य नागरिकांची सोय होणार आहे.- राजेंद्र रहाणे, मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे.कुणासाठी उपलब्ध?लोकप्रतिनिधी, न्यायाधीश, सचिव, आयुक्त, विविध आयोगांचे अध्यक्ष व सदस्य, शासकीय कामासाठी दौऱ्यावर असणारे अधिकारी, अत्यावश्यक सेवेतील अधिकारी, अधिस्वीकृतीधारक पत्रकार, राज्य व राष्ट्रीय स्तरावरील पुरस्कारप्राप्त व्यक्ती, स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील लोकप्रतिनिधी व खासगी व्यक्ती..Mangal Prabhat Lodha: आयटीआय होणार ‘स्किल डेव्हलपमेंट हब’: मंत्री मंगलप्रभात लोढा, पहिल्या टप्प्यात तीन जिल्ह्यांत योजना!.असे असणार कक्ष३० हजार चौरस फूट क्षेत्रामध्ये ४८ कक्षसर्व कक्ष वातानुकूलितएका कक्षाची लांबी ४.५ मीटर तर रुंदी ५.५ मीटरआलिशान बेडरूमसारखा कक्षबेड, सोफा, टीव्ही युनिट, छोटा टेबल व ड्राय बाल्कनीचा कक्षात समावेशअशी असेल नवीन इमारतनवीन इमारतीमध्ये स्टिल्टपार्किंगची सुविधादोन मजल्यांची इमारत,प्रत्येक मजल्यावर २२ कक्षतळमजल्यावर अपंग व्यक्तींसाठी स्वतंत्र कक्ष, कॅन्टीन व वाहनचालकांसाठी डॉर्मिटोरीची विशेष व्यवस्थाकर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र सेवक निवासस्थानेभविष्यातील गरज ओळखून ३०० दुचाकी आणि १०३ चारचाकी वाहने उभी राहतील एवढी मोठी पार्किंग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.