Nilesh Lanke Health Update : निलेश लंकेची हेल्थ अपडेट समोर, तब्बेतीत सुधारणा; दगडुशेठ हलवाई गणपतीचे घेतले दर्शन

MP Nilesh Lanke latest health condition : अहमदनगरचे खासदार निलेश लंके यांना काल (ता.१३) संध्याकाळी रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला. काही दिवसांपूर्वी प्रकृती खालावल्यामुळे त्यांना पुण्यातील रुबी हॉल क्लिनिकमध्ये उपचारासाठी दाखल करण्यात आले होते. उपचारानंतर त्यांच्या प्रकृतीत लक्षणीय सुधारणा झाल्याने डॉक्टरांनी त्यांना घरी जाण्याची परवानगी दिली आहे..रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळताच खासदार निलेश लंके यांनी थेट पुण्यातील प्रसिद्ध श्रीमंत दगडुशेठ हलवाई गणपती मंदिराला जात दर्शन घेतले. निलेश लंके यांनी दगडूशेठ हलवाई गणपती बाप्पाचे मनोभावे दर्शन घेत आशीर्वाद घेतले..दरम्यान, निलेश लंके यांची प्रकृती आता उत्तम असून काळजीचे कोणतेही कारण नसल्याची माहिती त्यांच्या निकटवर्तीयांकडून देण्यात आली आहे. प्रकृती सुधारल्यानंतर ते लवकरच पुन्हा नियमित कामकाज आणि मतदारसंघातील दौरे सुरू करणार असल्याचेही सांगण्यात येत आहे..Nilesh Lanke Health Update : खासदार निलेश लंके हेल्थ अपडेट आली, विषाणूजन्य ताप; डॉक्टरांनी दिला अहवाल.काही दिवसांपूर्वी प्रकृती अचानक खालावल्याने त्यांना पुण्यातील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. या बातमीमुळे त्यांच्या समर्थकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र आता त्यांची प्रकृती स्थिर आणि चांगली असल्याने समर्थकांनी समाधान व्यक्त केले आहे.