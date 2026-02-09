सरपंच निर्मला नवलेंना मोठा धक्का, कारेगाव गणात पराभूत; किती मते पडली?

जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीची सध्या मतमोजणी सुरू आहे. काही ठिकाणी धक्कादायक असे निकाल लागले आहेत. पुण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसला मोठं यश मिळत असताना कारेगाव गणात मात्र राष्ट्रवादीला धक्का बसला आहे. पंचायत समितीच्या कारेगाव गणातून निर्मला नवले यांना राष्ट्रवादीने उमेदवारी दिली होती. पण निर्मला नवले यांना पराभवाचा धक्का बसला आहे..राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाने कारेगाव गणातून निर्मला नवले यांना मैदानात उतरवलं होतं. पण भाजप उमेदवाराकडून त्यांचा पराभव झाला आहे. भाजपच्या मनिषा पाचंगे यांनी कारेगाव गणातून मोठा विजय मिळवला. त्यांनी निर्मला नवले यांचा २७०० मतांनी पराभव केलाय..Pune : झेडपीत ४६, पंचायत समितीत ७२ जागी राष्ट्रवादीची आघाडी; भाजप दुसऱ्या क्रमांकावर.भोरमधून भोगवली गटातून तृप्ती खुटवड आणि विक्रम खुटवड नवरा बायको विजयीविक्रम खुटक खुटवड जिल्हा परिषदेला तर तृप्ती खुटवड समिती गणात विजय.पुणे जिल्हा परिषदएकुण जागा - ७३ पैकी ३७ जागा निकालभाजप- ६शिवसेना-३ राष्ट्रवादी- २५शरद पवार गट - १ठाकरे गट-२ काँग्रेस-०अपक्ष ०.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.