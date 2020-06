जुन्नरमध्ये पुन्हा वाढला कोरोनाचा आकडा, या गावांत आढळले रुग्ण 

जुन्नर (पुणे) : जुन्नर तालुक्यातील खामुंडी येथील ज्येष्ठ नागरिक कोरोनाबाधित असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे गावातील रुग्ण संख्या ७, तर खानापूर येथे नव्याने २ रुग्ण वाढले आहेत. मंगल कार्यालयात पुन्हा घुमणार सनईचे सूर जुन्नर तालुक्यातील कोरोनाबाधितांची संख्या ४७ झाली आहे. त्यातील ३१ जण बरे झाले आहेत. दोघांचा मृत्यू झाला आहे. उपचार घेणाऱ्या चौदापैकी नऊ जण लेण्याद्री येथे, तर पाच जण पुणे येथे उपचार घेत आहेत. मुळशीतील तिघे कोरोनामुक्त, मात्र आणखी... गावनिहाय बरे व मृत्यू झालेले व एक्टिव्ह रुग्णांचा तपशील पुढीलप्रमाणे : डिंगोरे- १ (बरा), सावरगाव- ५ (बरे), मांजरवाडी- २ (बरे), पारुंडे- ३ (बरे), आंबेगव्हाण- २ (बरे), धोलवड- ३ (बरे), धालेवाडीतर्फे मिन्हेर- १ (बरा), विठ्ठलवाडी वडज- १ (बरा), शिरोलीतर्फे आळे २ (बरे), खिलारवाडी- १ (बरा), कुरण- १ (बरा), चिंचोली- ३ (बरे), ओतूर- १ (बरा), जुन्नर- १ (बरा), राजुरी- १ (बरा), नवलेवाडी- १ (बरा), धामणखेल- १ (बरा), कुसूर- १. मृत्यू : औंरगपूर- १ (मृत्यू), मोकासबाग- १ (मृत्यू), एक्टिव्ह : ओतूर- १, बोरी- ३, खामुंडी- ७, खानापूर- ३.

