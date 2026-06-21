Omraje Nimbalkar : ओमराजे निंबाळकरांचा मोठा निर्णय! ठाकरे गटाला पहिल्यांदाच खोचक सवाल; बंडखोरीच्या चर्चेला पूर्णविराम नाही, पण...

“रीलस्टार म्हणून हिणवणी करतात, तीन दिवसात नुसत्या चर्चेनं मी वाईट झालो का?” या प्रश्नासोबतच ओमराजे निंबाळकर यांनी बंडखोरीच्या शक्यतेवरही स्पष्ट भूमिका मांडली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील दारुण पराभवानंतर प्रथमच पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी बंडखोरीचा मुद्दा उचलला..पुण्यातून धाराशिवला जाण्यापूर्वी माध्यमांशी संवाद साधताना ओमराजे म्हणाले, “आज धाराशिवला जात आहे. गोवर्धनवाडी येथे कार्यकर्त्यांना बोलावले आहे. दुपारी चार वाजता कार्यकर्त्यांसोबत सविस्तर चर्चा करून पुढील निर्णय घेणार आहे. बंडखोरीचा प्रश्न येतोय, त्याबाबतही कार्यकर्त्यांसोबत बोलणार. एकहाती निर्णय घेणार नाही.”.पंचायत समिती आणि नगरपालिका निवडणुकीत मशाल चिन्हावर एकही जागा जिंकता आली नाही. या हेटाळणीमागे काय कारणे आहेत, याचा शोध घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. “माझ्या वडिलांची हत्या ही राजकीय होती. ३ जून २००६ रोजी आमच्या कुटुंबाने प्रचंड वेदना भोगल्या. न्याय मिळाला नाही. सामान्य माणसांनी मला इथपर्यंत पोहोचवले आहे. आता त्यांच्यासोबत चर्चा करूनच पुढचा रस्ता ठरवणार,” असे ओमराजे म्हणाले..Maharashtra Politics : उद्धव ठाकरेंना सर्वात मोठा धक्का? ठाकरे गटाचे 'एवढे' खासदार महायुतीमध्ये जाणार; उदय सामंतांच्या सूचक पोस्टने तर्कवितर्कांना उधाण.ते पुढे म्हणाले, “चार दिवसांत मी निर्णय जाहीर केला नाही, तरी माझ्या संपूर्ण कुटुंबाचा उद्धार करण्यात येत आहे. ज्यांच्यासाठी मी उपयोगी पडलो, त्यांच्याकडून माझ्या घरातील व्यक्तीला लक्ष्य केले जाते. हे मी सहन केले. माझ्या कुटुंबाने तुमचे काय वाटोळे केले? नुसत्या चर्चेनं तीन दिवसात मी वाईट होत असेल तर खरोखरच मी वाईट आहे.”.रीलस्टार असल्याच्या टिकेवर ओमराजे म्हणाले, “रीलस्टार म्हणून हिणवणी करतात. पण रीलस्टार असलेल्या माणसाला लोक मतं देतात का? लोकसभा-विधानसभा निवडणुकीत पैशाची ताकद असतानाही लोक आमच्या पाठीशी उभे राहिले. मात्र स्थानिक निवडणुकीत मशाल चिन्हावर उभ्या राहिलेल्या आमच्या उमेदवारांना पराभव स्वीकारावा लागला. मी, कैलास पाटील, प्रवीण स्वामी, सोपल साहेब २४ तास लोकांसाठी काम करतो. तरीही असा पराभव का? याचे उत्तर शोधणार.”.उद्धव ठाकरे गटाबद्दल आदर व्यक्त करताना ते म्हणाले, “सन्माननीय उद्धवजी, आदित्यजी आणि बाळासाहेबांच्या कुटुंबाबद्दल माझे कधीही अवाक्षर निघाले नाही आणि निघणारही नाही. मात्र माझी मुलाखत चुकीची छापली गेली, याचे दु:ख आहे.”“बंडखोरी हा शेवटचा पर्याय असू शकतो. पण घाईगडबडीने काहीही करणार नाही. कार्यकर्ते, पदाधिकारी आणि सामान्य कार्यकर्त्यांच्या भावनांचा विचार करूनच निर्णय घेईन,” असे स्पष्ट करत ओमराजे यांनी बंडखोरीच्या चर्चेला पूर्णपणे नाकारले नाही..Omraje Nimbalkar: उद्धव ठाकरे अन् आदित्य ठाकरेंबद्दल ओमराजे पहिल्यांदाच बोलले; कोर्टाच्या निकालावरही दिली प्रतिक्रिया.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.