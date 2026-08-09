आंदोलनापुढे पाकिस्तान सरकार नरमले

इस्लामाबाद, ता. ९ (पीटीआय) : पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये मागील दोन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या हिंसक आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानमधील सत्ताधारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज गट) पक्षाने आपली भूमिका मवाळ केली आहे. या भागातील ९९ टक्के आंदोलक हे ‘देशभक्त’ असल्याचे विधान पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांचे सल्लागार राणा सनाउल्लाह यांनी केले आहे. काही दिवसांपूर्वीच पाकिस्तान सरकारने या आंदोलकांमध्ये ‘तेहरीक-ए-तालिबान’ या दहशतवादी संघटनेचे सदस्य असल्याचा दावा केला होता.
पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये नागरिकांवर प्रचंड अत्याचार होत असून सुरक्षा सैनिकांकडून दडपशाही केली जात असल्याचा आरोप करत नागरिकांनी आंदोलन सुरू केले आहे. व्याप्त काश्मीरवर पाकिस्तानने बळजबरी ताबा मिळविला असल्याचा दावाही आंदोलक करत आहेत. हे आंदोलन दडपण्यासाठी पाकिस्तानने बराच प्रयत्न करूनही आंदोलक बधत नसल्याने पाकिस्तान सरकारने आता नरमाईची भूमिका स्वीकारली आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमधील ४५ जागांसाठी सुरू असलेल्या तथाकथित निवडणुकीत शरीफ यांच्या पक्षाने आतापर्यंत २५ जागा जिंकल्या आहेत. मात्र, या निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार आणि फेरफार झाल्याचे आरोप आहे.
‘जॉइंट अवामी ॲक्शन कमिटी’(जेएएसी) या आंदोलनाचे नेतृत्व करत असून या संघटनेत विद्यार्थी, व्यापारी, वकील आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचा समावेश आहे. निर्वासितांसाठी असलेल्या १२ वादग्रस्त जागा रद्द करण्याची या संघटनेची मुख्य मागणी आहे. या जागांचा वापर करून पाकिस्तानचे लष्करी प्रशासन आपल्या मर्जीतील नेता लादते, असा आंदोलकांचा आरोप आहे. या संघटनेच्या सदस्यांशी लवकरच चर्चा केली जाईल, असे सनाउल्लाह यांनी स्पष्ट केले आहे. या राजकीय अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर, सोमवारी (ता. १०) चार जागांसाठी मतदान होणार असून सात मतदारसंघांतील निवडणुका अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर आंदोलकांच्या समस्या सोडवण्याला प्राधान्य दिले जाईल, असे आश्वासन सनाउल्लाह यांनी दिले आहे. जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हा भारताचा अविभाज्य भाग असून पाकिस्तानने या भागावर बेकायदा कब्जा केला आहे, अशी भारताची ठाम भूमिका आहे.
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