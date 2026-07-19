Paper Leak Protest: पुण्यात पेपरफुटीविरोधात तरुणांचा एल्गार, धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची जोरदार मागणी

पुणे : ‘भारत माता की जय’, ‘इन्कलाब जिंदाबाद’, ‘जय भीम’ ‘तानाशाही नहीं चलेगी’, ‘धर्मेंद्र प्रधान इस्तिफा दो’... अशा घोषणांनी रविवारी सायंकाळी जंगली महाराज रस्ता परिसर दणाणून गेला. पेपरफुटी, शिक्षणाचे खासगीकरण आणि वाढत्या बेरोजगारीच्या विरोधात पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचुक आणि ‘कॉकरोज जनता पार्टी’ यांनी पुकारलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी पुण्यात धरणे आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले होते. या आंदोलनात विद्यार्थी, युवक, पालक आणि विविध सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले..जंगली महाराज रस्ता येथील झाशीची राणी लक्ष्मीबाई यांच्या पुतळ्याजवळ सायंकाळी चारच्या सुमारास आंदोलक मोठ्या संख्येने एकत्र आले. हातात फलक आणि बॅनर घेऊन आंदोलकांनी केंद्र सरकारच्या शैक्षणिक धोरणांविरोधात घोषणाबाजी केली. वारंवार होणाऱ्या पेपरफुटीच्या घटनांमुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत असल्याचा आरोप करत आंदोलकांनी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. यावेळी प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी स्वाक्षरी मोहीम देखील राबविण्यात आली..मयुर गंगावणे म्हणाले, ‘‘लोकशाहीत प्रत्येकाला शांततापूर्ण मार्गाने विरोध करण्याचा अधिकार आहे आणि सरकारने तो आवाज ऐकणे अपेक्षित आहे. सध्या पेपरफुटीमुळे विद्यार्थ्यांची वर्षानुवर्षांची मेहनत वाया जात आहे. या नैराश्यातून काही विद्यार्थ्यांनी टोकाचे पाऊल उचलले, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. सोनम वांगचुक यांच्यासारख्या देशासाठी मोठे योगदान देणाऱ्या आणि शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तीचे सरकार ऐकत नसेल, तर हे समाजासाठी घातक आहे. या अन्यायाविरोधात आवाज उठवण्यासाठीच आम्ही येथे आलो आहोत.’’.आंदोलनात चिमुकलेही सहभागीया धरणे आंदोलनाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे, यात केवळ तरुणच नव्हे तर अनेक पालक आपल्या लहान मुलांना घेऊन सहभागी झाले होते. काही पालकांनी मुलांना खांद्यावर बसवून घोषणाबाजी केली, तर काहींनी हातात फलक घेऊन आंदोलनात सहभाग नोंदविला. ‘‘आज जर आम्ही रस्त्यावर उतरून या भ्रष्ट व्यवस्थेला जाब विचारला नाही, तर उद्या आमच्या मुलांचे भविष्य सुरक्षित राहणार नाही. हा लढा त्यांच्याच भविष्यासाठी आणि अस्तित्वासाठी आहे, याची जाणीव मुलांनाही व्हावी म्हणूनच आम्ही त्यांना सोबत घेऊन आलो आहोत,’’ असे राजेश पाटील यांनी सांगितले..‘‘शिक्षण व्यवस्थेचे झालेले बाजारीकरण आणि वाढती बेरोजगारी यामुळे आजच्या तरुणांचे भवितव्य अंधकारमय झाले आहे. आपण केवळ बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नाही. सरकारने लवकरात लवकर ठोस पावले उचलून पेपरफुटीच्या घटनांना आळा घालावा आणि शिक्षण व्यवस्था पारदर्शक करावी. विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी उभे राहणे ही आपली सर्वांची जबाबदारी आहे, म्हणूनच आम्ही या आंदोलनाला पाठिंबा देत आहोत.’’- टी. ललिता, आंदोलक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.