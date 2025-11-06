Leopard Attack:'पारगावमध्ये बिबट्याचा महिलेवर हल्ला'; अंगातील स्वेटरमुळे वाचला जीव; आंबेगाव तालुक्यात खळबळ..

-सुदाम बिडकरपारगाव : पारगाव (ता. आंबेगाव) येथील चिंचगाई मळा येथे काल बुधवारी रात्री नऊ वाजण्याच्या दरम्यान अश्विनी शिवाजी ढोबळे ( वय -29 वर्ष) या महिलेवर बिबट्याने झडप मारली परंतु सुदैवाने अंगातील स्वेटर मुळे कोणतीही जखम झाली नसली तरी घाबरून अश्विनी ढोबळे या बेशुद्ध पडल्या त्यांना पारगाव येथील खासगी रुग्णालयात उपचार करून घरी सोडण्यात आले आहे. .काल बुधवारी रात्री अश्विनी ढोबळे घराच्या बाहेर गुरांच्या गोठ्याला लागून लघुशंका साठी बाहेर बसल्या असता. गोठ्यातील गायी ओरडण्याचा आवाज आला म्हणून मागे बघीतले असता पाठीमागून बिबट्याने ने झडप मारून शेजारी ऊसामध्ये पळून गेला. अश्विनी ढोबळे यांनी अंगावर स्वेटर घातला असल्याने अंगावर कोणतीही जखम झाली नाही. परंतु भीतीने महिला बेशुद्ध पडली. त्यांना पारगाव येथील खासगी रुग्णालयात उपचार करून घरी सोडण्यात आले आहे..मंचर वनपरीक्षेत्र विभागाचे वन संरक्षक अधिकारी विकास भोसले यांनी घटना घडलेल्या ठिकाणी काल बुधवारी रात्री व आज गुरुवारी सकाळी भेट दिली आहे बिबट्याला जेरबंद करण्यासाठी वनविभागाने तातडीने आज गुरुवारी सकाळी पिंजरा लावला आहे..काल रात्री राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष देवदत्त निकम यांनी रुग्णालयात जाऊन संबंधित महिलेची विचारपूस केली तर आज सकाळी जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष विवेक वळसे पाटील, ,बाजार समितीचे संचालक शिवाजीराव ढोबळे, तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेस कार्याध्यक्ष रविंद्र करंजखेले, आंबेगाव तालुका खरेदी विक्री माजी अध्यक्ष अनिल वाळुंज यांनी चिंचगाई मळा येथे जाऊन अश्विनी ढोबळे परिवाराची विचारपूस केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.