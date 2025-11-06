पुणे

Leopard Attack:'पारगावमध्ये बिबट्याचा महिलेवर हल्ला'; अंगातील स्वेटरमुळे वाचला जीव; आंबेगाव तालुक्यात खळबळ..

Leopard Terror in Ambegaon: बुधवारी रात्री अश्विनी ढोबळे घराच्या बाहेर गुरांच्या गोठ्याला लागून लघुशंका साठी बाहेर बसल्या असता. गोठ्यातील गायी ओरडण्याचा आवाज आला म्हणून मागे बघीतले असता पाठीमागून बिबट्याने ने झडप मारून शेजारी ऊसामध्ये पळून गेला.
Forest officials inspect the area in Pargaon after a woman survived a leopard attack due to her sweater.

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

-सुदाम बिडकर

पारगाव : पारगाव (ता. आंबेगाव) येथील चिंचगाई मळा येथे काल बुधवारी रात्री नऊ वाजण्याच्या दरम्यान अश्विनी शिवाजी ढोबळे ( वय -29 वर्ष) या महिलेवर बिबट्याने झडप मारली परंतु सुदैवाने अंगातील स्वेटर मुळे कोणतीही जखम झाली नसली तरी घाबरून अश्विनी ढोबळे या बेशुद्ध पडल्या त्यांना पारगाव येथील खासगी रुग्णालयात उपचार करून घरी सोडण्यात आले आहे.

