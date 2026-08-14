पुणे

फाळणीमुळे असंख्य कुटुंबे उद्‍ध्वस्त झाली

फाळणीमुळे असंख्य कुटुंबे उद्‍ध्वस्त झाली
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सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता. १४ ः स्वातंत्र्याच्या एक दिवस आधी देशाची फाळणी झाली होती. सरकारकडून हा दिवस ‘विभाजन विभीषिका’ दिवस म्हणून पाळला जातो. या दिवसाचा संदर्भ देत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी आपल्या मनातील भावना व्यक्त केल्या. ‘‘फाळणीमुळे कुटुंबे उद्‍ध्वस्त झाली तर असंख्य लोकांनी आपल्या प्रिय व्यक्तींना गमावले,’’ अशा शब्दांत मोदी यांनी दु:ख व्यक्त केले आहे.
‘‘ज्यांना फाळणीच्या झळा बसल्या, त्यांच्या धाडसाची आठवण आल्याशिवाय राहत नाही. इतिहासातील हा काळ असा होता की ज्यावेळी अनेकांचे आयुष्य उद्‍ध्वस्त झाले. कुटुंबे उघड्यावर आली. लोकांना अतोनात हालअपेष्टांना सामोरे जावे लागले. अशा कठीण संकटातून सावरत त्यांनी शून्यातून आपल्या आयुष्याची सुरुवात केली. आव्हानांचे रूपांतर संधीमध्ये केले आणि देशाच्या प्रगतीत योगदान दिले. या लोकांची जीवन यात्रा आपल्याला माणसाच्या इच्छाशक्तीची आठवण करून देते,’’ असे मोदी यांनी समाज माध्यमातून सांगितले.

बंधुभाव कायम ठेऊ
‘‘देशवासीयांनी सद्भाव आणि बंधुभाव कायम ठेवत आपला संकल्प आणखी मजबूत केला पाहिजे. सर्वांनी मिळून विकसित भारताच्या निर्मितीसाठी काम करणे आवश्यक आहे,’’ असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. परिश्रम, उद्यम आणि पुरुषार्थातूनच विविध प्रकारच्या कला, विज्ञान, शिल्प आणि नवकल्पनांचा विकास होतो. त्यामुळे व्यक्तीने केवळ नशिबाच्या भरवशावर अवलंबून राहू नये. तर धाडस, कर्तृत्व आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्नांच्या आधारे ध्येय गाठण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. कारण पुरुषार्थ हाच भाग्याचा निर्माता आहे,’’ असेही पंतप्रधान मोदी म्हणाले.

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Modi Partition tribute
Partition Day significance
Indian history of division
remembrance of partition
families affected by Partition
Modi speech on division
14th August Partition Day
pain of Partition in India
lessons from Indian Partition
significance of communal harmony in India
rebuilding after Partition
moving forward after adversity
history of India's division
tribute to Partition victims
national unity post-Partition
फाळणीचा इतिहास
विभाजन दिवसाचा अर्थ
फाळणीमुळे झालेला परिणाम
मोदींचा संदेश फाळणीच्या संदर्भात
कुटुंबांचे पुनर्वसन
भारतीय समाजातील बंधुभाव
विभाजनाच्या वेदना
फाळणीतील असंख्य जीवांचे योगदान
कसे जपावे भाऊगर्दीचा आदर्श
आव्हानांमधून संधी निर्माण करणे
दृढ राहण्याचे महत्व
भारतीय इतिहासातून शिकलेले धडे
फाळणीच्या वेदनांचे समर्पण
एक नवीन भारत निर्माण करण्याचे येरझार.
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