पुणे

पालिकेच्या १८ कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटिसा.

टुडे एकसाठी

१८ दांडीबहाद्दर अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना नोटिसा
पाथर्डी,​ ता. १४ ः नगरपालिका कार्यालयात पूर्वसूचना न देता अनुपस्थित राहिलेल्या अठरा अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पालिकेचे मुख्याधिकारी संतोष लांडगे यांनी कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत, तसेच २४ तासांत खुलासा सादर करण्याचे आदेश दिले आहे.
या संदर्भात आम आदमी पार्टीचे माजी जिल्ह्याध्यक्ष किसन आव्हाड यांनी तक्रार केली होती. या तक्रारीची दखल घेऊन या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. ८ मे रोजी पालिका कार्यालयात अनेक अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित नसल्याची माहिती आव्हाड यांना मिळाल्यानंतर त्यांनी पालिकेत जाऊन हजेरी पुस्तक तपासले असता, अठरा अधिकारी व कर्मचारी रजा न टाकता असल्याचे आढळून आले होते. यावर आव्हाड यांनी या प्रकरणाची चौकशी करावी; अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. आव्हाड यांच्या तक्रारीची दखल घेत मुख्याधिकाऱ्यांनी संबंधितांना नोटिसा बजावल्या आहेत. नोटिसांमध्ये खुलासा समाधानकारक न आढळल्यास वेतन रोखण्याचा इशारा दिला आहे. यामध्ये सहायक नगररचनाकार, लिपिक, वसुली मदतनीस, बांधकाम मदतनीस, सहायक प्रकल्प अधिकारी, समूह संघटक, ठेकेदारी अभियंता​ व काही कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.

