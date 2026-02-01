Pune News:‘नदीसुधार’च्या दुसऱ्या टप्प्याचे काम सुरू;बालेवाडी ते कस्पटे पुलादरम्यानच्या ७२० मीटर अंतरास प्रारंभ, नेमकं कस असणार काम?

पुणे : मुळा-मुठा नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पांतर्गत सुरू असलेल्या ‘संगमवाडी ते येरवडा’ या पहिल्या टप्प्यातील नदीकाठ सुधार प्रकल्पाचे काम वेगात सुरू आहे. त्यापाठोपाठ आता ‘वाकड पूल ते सांगवी’ या दुसऱ्या टप्प्यातील कामालाही सुरुवात झाली आहे. यातील बालेवाडी ते कस्पटे पुलादरम्यानच्या ७२० मीटर अंतराचे काम या आठवड्यात महापालिकेने सुरू केले आहे. .Gondia Crime:गाेंदियात लग्नाचे आमिष दाखवून मुलीचे शोषण; कुणाला सांगितल्यास ठार मारण्याची धमकी, नेमकं काय घडलं?.संगमवाडी ते येरवड्यातील बंडगार्डनपर्यंत नदीकाठ सुधार प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याचे काम सुरू आहे. त्यात आतापर्यंत नदीकाठाला उद्याने, सायकल ट्रॅक अशी महत्त्वाची कामे पूर्ण झाली असून, उर्वरित कामे सुरू आहेत. महापालिकेने काही महिन्यांपूर्वी वाकड बाह्यवळण ते सांगवी पुलादरम्यानच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या कामाची घोषणा केली होती. या कामासाठी २९७ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरी दिल्यानंतर तांत्रिक कामाला सुरुवात झाली होती. वाकड बाह्यवळण ते सांगवी पूल या आठ किलोमीटरच्या टप्प्यात पुणे महापालिकेच्या हद्दीमध्ये महापालिकेकडून नदीकाठ सुधार प्रकल्पाचे काम केले जात आहे. .मागील वर्षी दुसऱ्या प्रकल्पातील काम सुरू करण्यासाठी सर्वेक्षणाचे काम महापालिकेने हाती घेतले होते. त्यात जमिनीची पातळी मोजण्यासह झाडांचे सर्वेक्षण केले होते. त्यानंतर महापालिकेला बालेवाडी ते कस्पटे पुलादरम्यानची ७२० मीटर जागा उपलब्ध झाली. त्यानुसार महापालिकेने तेथे नदीसुधारच्या कामाला या आठवड्यात सुरुवात केली आहे. तेथे नदीकाठावरील भिंत, भराव, नदीकाठ संरक्षणासाठी दगडांनी भरलेली तटबंदी (गॅबियन), लॅंडस्केपिंग अशी कामे होणार आहेत. त्यानंतर उर्वरित काम केले जाणार आहे..असे असणार काम...वाकड बाह्यवळण ते सांगवी पूल हा आठ किलोमीटरचा प्रकल्प आहे. यातील मुळा नदीच्या डावीकडील बाजूचे काम पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि उजवीकडील बाजू पुणे महापालिकेच्या हद्दीत येते. या कामात खोदाई, वाहतूक, पदपथ तयार करणे, सायकल ट्रॅक, गॅबियन वॉल, वृक्ष लागवड या स्वरूपाच्या कामांचा समावेश आहे..Nagpur Airport: आकाशात विमानांच्या गडगडाटाने धास्तावले नागपूरकर; दहा कोरियन लढाऊ विमाने उतरली विमानतळावर, कारण गुलदस्त्यात!.मुळा-मुठा नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पांतर्गत सुरू असलेल्या नदीकाठ सुधार प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा वाकड बाह्यवळण ते सांगवीदरम्यान आहे. या टप्प्यातील बालेवाडी ते कस्पटे पुलादरम्यानचे ७२० मीटरचे काम सुरू केले आहे.- बिपिन शिंदे, कार्यकारी अभियंता, विशेष प्रकल्प विभाग, महापालिका .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.