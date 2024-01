PIFF : राज्य सरकार लवकरच आणणार चित्रपट धोरण; अविनाश ढाकणेंची माहिती

पुणे : महाराष्ट्र सरकार लवकरच चित्रपट धोरण आणणार असल्याची माहिती दादासाहेब फाळके चित्रनगरीचे व्यवस्थापकीय संचालक अविनाश ढाकणे यांनी दिली. या नव्या धोरणामुळं चित्रपट तयार करणाऱ्या स्थानिक तरुणांना खूप फायदा होईल, असंही त्यांनी सांगितलं. पुणे चित्रपट महोत्सवाच्या (पिफ) उद्घाटन ढाकणे यांच्या हस्ते पार पडलं यावेळी ते बोलत होते. (PIFF Maharashtra govt to bring film policy soon says Avinash Dhakne)