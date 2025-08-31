पुणे

Pune Crime: 'प्रेमप्रकरणावरून मारहाणीत पिंपळे गुरवला तरुणाचा मृत्यू'; सांगवी पोलिसांकडून नऊ जणांना अटक

Pimple Gurav Murder: रामेश्वरचे आपल्या एका नातेवाईक तरुणीशी प्रेमप्रकरण असल्याचा आरोपींना संशय होता. यावरून आरोपींनी फिर्यादीला चर्चेसाठी बोलावले. फिर्यादी पत्नी व मुलासह येथे आले. आरोपींनी रामेश्वरला एका घरात बंद करून लाथाबुक्क्यांनी व पट्ट्याने बेदम मारहाण केली.
Sangvi police arrested nine accused after a youth was killed in Pimple Gurav over a love affair dispute.
Updated on

पिंपरी: प्रेमप्रकरणाच्या संशयावरून पिंपळे गुरवमधील देवकर पार्क येथे अकरा जणांनी केलेल्या मारहाणीत तरुणाचा मृत्यू झाला. रामेश्वर घेंगट (वय २६) असे मृताचे नाव आहे. याप्रकरणी सांगवी पोलिसांनी खुनाचा गुन्हा दाखल करून नऊ जणांना अटक केली. याप्रकरणी मृताचे वडील रवी घेंगट (रा. शूरवीर चौक, ताडीवाला रोड, बंडगार्डन, पुणे) यांनी फिर्याद दिली.

