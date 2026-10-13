पुणे

Pimpri Accident: पिंपरीतील अपघातात बहीण-भावाचा मृत्यू; दुःखातही मुल्या कुटुंबीयांचा अवयवदानाचा निर्णय, कुटुंबीयांनी जपली माणुसकी..

Pimpri Road Accident Family Shows Humanity Through Organ Donation: पिंपरीत अपघातात बहीण-भावाचा मृत्यू; दुःखातही कुटुंबीयांचा अवयवदानाचा निर्णय
Maharashtra Accident News Siblings Die After Two Wheeler Crash Near Nigdi Pimpri Family Takes a Decision on Organ Donation

Maharashtra Accident News Siblings Die After Two Wheeler Crash Near Nigdi Pimpri Family Takes a Decision on Organ Donation

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पिंपरी: घोरावडेश्वर येथून परतणाऱ्या बहीण-भावाच्या दुचाकीला दुसऱ्या दुचाकीने मागून धडक दिली. या अपघातात बहीण आणि भावाचा मृत्यू झाला. ही घटना निगडीजवळील पूना गेट हॉटेलजवळ रविवारी (ता. ११) रात्री घडली.

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