Pimpri Accident: पिंपरीतील अपघातात बहीण-भावाचा मृत्यू; दुःखातही मुल्या कुटुंबीयांचा अवयवदानाचा निर्णय, कुटुंबीयांनी जपली माणुसकी..

पिंपरी: घोरावडेश्वर येथून परतणाऱ्या बहीण-भावाच्या दुचाकीला दुसऱ्या दुचाकीने मागून धडक दिली. या अपघातात बहीण आणि भावाचा मृत्यू झाला. ही घटना निगडीजवळील पूना गेट हॉटेलजवळ रविवारी (ता. ११) रात्री घडली. .Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...या अपघातात ऋषिता मुल्या (वय १७) आणि कौशिक मुल्या (वय २१, दोघेही रा. इंद्रायणीनगर भोसरी) यांचा मृत्यू झाला आहे. त्यांचे वडील रवी मुल्या हे इंद्रायणीनगर मिनी मार्केटमध्ये कपडे शिवणकाम करतात. ऋषिता आणि कौशिक या अपघातात गंभीर जखमी झाले होते. त्यांना उपचारासाठी आधी यशवंतराव चव्हाण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. .तेथून इंद्रायणीनगर येथील खासगी रुग्णालयात नेण्यात आले. येथे उपचार सुरू असतानाच कौशिक याचा रविवारी रात्री साडेदहाच्या सुमारास मृत्यू झाला. ऋषिता हिला रविवारी रात्री बाणेर येथील खासगी रुग्णालयात नेण्यात आले. त्यावेळी मेंदू मृत (ब्रेनडेड) झाल्याने ऋषिता हिने उपचाराला प्रतिसाद दिला नाही, असे डॉक्टरांनी सांगितले..UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...या मोठ्या दुःखातून स्वतःला सावरत मुल्या कुटुंबीयांनी ऋषिताचे अवयवदान करण्याचा निर्णय घेतला. कौशिक हा आळंदीतील एका महाविद्यालयात संगणक अभियांत्रिकीच्या अंतिम वर्षात शिकत होता, तर ऋषिता इयत्ता अकरावीमध्ये शिकत होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.