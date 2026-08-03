Pune News: नोकरी नाही, घरही विकले! पिंपरीतील हृदयद्रावक घटना; पती, पत्नी आणि मुलीचा मृत्यू, नेमकं काय घडलं..

पिंपरी : विषारी औषधाचा धूर घेत कुटुंबातील तिघांनी आत्महत्या केली. त्यापैकी पतीचा घरातच मृत्यू झाल्याची घटना शनिवारी उघडकीस आली, तर अत्यवस्थ असलेल्या आई व मुलीवर पिंपरीतील यशवंतराव चव्हाण रुग्णालयात (वायसीएम) उपचार सुरू होते. पण, रविवारी त्यांचा मृत्यू झाला. .Leopard Attack: श्वानाच्या धाडसाने बिबट्याला पळवले! पुरंदरात कालवडीवरचा हल्ला फसला, मध्यरात्री रंगला थरार...विनोद पिल्ले (वय ५०), सैलजा (वय ४५) आणि पूर्णिमा (वय १९, सर्व रा. करिष्मा ग्लोरी सोसायटी, मोरवाडी, पिंपरी, मूळ- केरळ) अशी मृतांची नावे आहेत. शुक्रवारी मध्यरात्री विषारी औषध पेटत्या कोळशावर टाकून त्याचा धूर घेतल्याने तिघेही घरात निपचित पडले. तिघांनाही ‘वायसीएम’ रुग्णालयात दाखल केले. .मात्र, विनोद यांचा उपचारापूर्वीच मृत्यू झाला. तर, सैलजा आणि पूर्णिमा यांच्यावर अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू होते. आत्महत्येपूर्वी विनोद यांनी ‘सुसाइड नोट’ लिहिली होती. त्यामध्ये आपण ‘‘आर्थिक कारणावरून आत्महत्या करत असून कोणालाही जबाबदार धरू नये,’’ असे त्या नमूद केले. दरम्यान, हे औषध विनोद यांनी ऑनलाइन मागवल्याचे तपासात समोर आले आहे..नोकरी नाही, घरही विकलेविनोद हे नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत एका कंपनीत व्यवस्थापक होते. त्यानंतर नोकरी गेल्याने ते घरीच असायचे. पिल्ले कुटुंबीय हे नेहरूनगरमध्ये राहत होते. मात्र, तीन वर्षांपूर्वी त्यांनी आर्थिक कारणावरून राहते घर विकले. त्यानंतर ते मोरवाडीत भाड्याच्या खोलीत राहत होते..Koyna Dam: कोयनेच्या पाण्याचा मुंबईकडे प्रवास? सर्व्हेने पुन्हा रंगली चर्चा; हजारो कोटींचा खर्च, कोकणात चिंतेचे वातावरण.आज अंत्यसंस्कारउत्तरीय तपासणी केल्यानंतर तिघांचेही मृतदेह यशवंतराव चव्हाण रुग्णालयाच्या शवागारात ठेवण्यात आले आहेत. पिल्ले यांचे नातेवाईक केरळमधील त्रिवेंद्रम येथून येणार आहेत. त्यानंतर नेहरूनगर येथील स्मशानभूमीत सोमवारी (ता.३) तिन्ही मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.