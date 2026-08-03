पुणे

Pune News: नोकरी नाही, घरही विकले! पिंपरीतील हृदयद्रावक घटना; पती, पत्नी आणि मुलीचा मृत्यू, नेमकं काय घडलं..

Pimpri Family Tragedy Police Investigate Three Deaths: नोकरी गमावली, घर विकले आणि कर्जाच्या विळख्यात अडकलेल्या पिल्ले कुटुंबाने विषारी धुरातून टोकाचा निर्णय घेतल्याने पिंपरी हादरली; आर्थिक टंचाईमुळे वाढणाऱ्या आत्महत्यांवर प्रश्नचिन्ह
Pune News Family Tragedy in Pimpri Three Dead Investigation Continues Into Circumstances of Incident

Pune News Family Tragedy in Pimpri Three Dead Investigation Continues Into Circumstances of Incident

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपरी : विषारी औषधाचा धूर घेत कुटुंबातील तिघांनी आत्‍महत्‍या केली. त्‍यापैकी पतीचा घरातच मृत्‍यू झाल्याची घटना शनिवारी उघडकीस आली, तर अत्यवस्थ असलेल्या आई व मुलीवर पिंपरीतील यशवंतराव चव्हाण रुग्णालयात (वायसीएम) उपचार सुरू होते. पण, रविवारी त्यांचा मृत्यू झाला.

Loading content, please wait...
pune
family
Pimpri Chinchwad
district