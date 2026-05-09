शहरातील गुन्हेगारी विषयक बातम्या

दोन महिलांची एकीला मारहाण
पिंपरी : ‘तुझा मुलगा माझ्या घराकडे का बघतोय,’ असे विचारल्यावरून झालेल्या वादात शेजारी राहणाऱ्या दोन महिलांनी एका महिलेला लाथाबुक्क्यांनी मारहाण करीत डोक्यात दगड मारून जखमी केले. पिंपरीतील भारतनगर परिसरात हा प्रकार घडला. या प्रकरणी तीस वर्षीय महिलेने पिंपरी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यावरून दोन महिलांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला.
सील तोडल्याप्रकरणी दाम्पत्यावर गुन्हा
पिंपरी : न्यायालयाच्या आदेशानुसार दुकानाला लावलेले सील तोडून त्याठिकाणी कुलूप लावल्याप्रकरणी दाम्पत्यावर गुन्हा दाखल झाला. भोसरीतील इंद्रायणीनगरमधील जयदीप बिझनेस सेंटरमध्ये हा प्रकार घडला. या प्रकरणी संदीप पाटील यांनी एमआयडीसी भोसरी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यानुसार पोलिसांनी राजेंद्र अजितसिंग सोहळ व त्यांच्या पत्नीवर गुन्हा दाखल केला. फिर्यादीच्या बँकेच्या ताब्यात गेलेल्या दुकानाचे सील तोडून आरोपींनी कुलूप लावले. त्यामुळे फिर्यादीने बँकेच्यावतीने तक्रार दिली.
जुगार प्रकरणी पाच जणांवर गुन्हा
पिंपरी : पवना नदीकाठी चिंचवडमध्ये सुरू असलेल्या जुगार अड्ड्यावर गुन्हे शाखा युनिट एकच्या पथकाने छापा टाकून पाच जणांवर गुन्हा दाखल केला. त्यांच्याकडून रोख रक्कम आणि जुगाराचे साहित्य जप्त करण्यात आले. शाहनवाज नसिमुद्दीन अन्सारी (रा. खडकी), अरुण शिवनंदन सिंग (रा. बोपोडी), जमीर मुज्जमल शेख (रा. चिंचवड), अशोक दयाराम पंजवाणी (रा. पिंपरी) आणि मोहमद इब्रार मोहमद सिराज (रा. हडपसर) अशी आरोपींची नावे आहेत. पोलिसांनी घटनास्थळावरून १५ हजार ६१० रुपयांची रोकड आणि जुगाराचे साहित्य केले.
तडीपार गुंडाला पिस्तुलासह अटक
पिंपरी : जिल्ह्यातून दोन वर्षांसाठी तडीपार असूनही हद्दीत आलेल्या एका तडीपार गुंडाला पोलिसांनी अटक केली. चिंचवडमधील अजंठानगर परिसरात ही कारवाई करण्यात आली. करण उर्फ राजू ज्ञानदेव तिरकर (रा. अजंठानगर, चिंचवड) असे आरोपीचे नाव आहे. त्याला ७ जानेवारीला दोन वर्षांसाठी जिल्ह्यातून तडीपार करण्यात आले आहे. पोलिसांनी त्याच्याकडून ५० हजार रुपये किमतीचे एक पिस्तूल आणि दीड हजार रुपयांची तीन काडतुसे जप्त केली.
