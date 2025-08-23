९-१० तास काम, ओव्हटाइम नाही, दिवसाला ६५० रुपयेच मिळतात; PMPLच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचं काम बंद आंदोलन, VIDEO VIRAL

अपेक्षित वेतन वाढ दिली नसल्यानं पीएमपीएलच्या निगडी आगारातील इलेक्ट्रिक बसच्या कंत्राटी चालकांनी शुक्रवारी सकाळी काम बंद आंदोलन केलं. कंत्राटदार आणि कंत्राटी कर्मचारी यांच्यातल्या वादामुळे शेवटी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला. या वादाचा फटका प्रवाशांना बसला. शुक्रवारी पीएमपीएलच्या कंत्राटी चालकांनी काम बंद आंदोलन केलं. ८ तासांपेक्षा जास्त काम करूनही ओव्हरटाइम दिला जात नाही. दिवसाला ६५० रुपयेच मिळतात. त्यामुळे वेतन वाढ व्हावी यासह इतर मागण्यांसाठी निगडी आगारातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी काम बंद आंदोलन केलं. जवळपास ८-० कंत्राटी कामगारांनी संप पुकारल्यानं प्रवाशांची मोठी गैरसोय झाली..समृद्धीवर सराफ व्यापाऱ्याला लुटलं, 4,78,79,000 रुपये किंमतीचं सोनं अन् रोकड घेऊन दरोडेखोर फरार.पीएमपीएलमध्ये ४९० इलेक्ट्रिक बस आहेत. यापैकी बहुतांश गाड्या या पीएमपीएल अंतर्गत कंत्राटी पद्धतीने चालवल्या जातात. गेल्या काही दिवसांपासून वेतनावरून कंत्राटदार आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांमध्ये वाद सुरू आहे. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना ८ तास ड्युटीसाठी दर दिवशी ६५० रुपये दिले जातात. यात वाढ व्हावी आणि किमान वेतन ३० हजार द्यावे अशी मागणी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी केलीय..आंदोलक कर्मचाऱ्यांनी म्हटलं की, आम्हाला पगारवाढ देऊ असं आश्वासन दिलं गेलं पण अपेक्षा होती त्यापेक्षा खूपच कमी वाढ दिली गेली. तुम्हाला या पगारात काम करायचं असेल तर करा नाहीतर तुम्ही जाऊ शकता अशा शब्दात कंत्राटदाराने आम्हाला पगार वाढणार नाही असं सांगितलं. एवढ्याशा पगारात आमचा खर्च भागत नाही असंही कर्मचाऱ्यांनी सांगितलं..रात्रभर नोटा जाळत होता सरकारी इंजिनिअर तरी पैसे शिल्लक, छाप्यात सापडलं मोठं घबाड; कोट्यवधींच्या राखेसह रोकड जप्त.पहिल्या शिफ्टमध्ये जवळपास ८० चालक काम करतात. त्यापैकी ७० पेक्षा जास्त चालक आंदोलनात सहभागी झाले होते. इतर कोणताही आमच्यात वाद नाही. आमची वेतनवाढीची मागणी मान्य करावी. आम्ही ट्रॅव्हल टाइम कंपनीसाठी चालक म्हणून काम करतोय असं कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी सांगितलं..दरदिवशी १ हजार रुपये इतकं वेतन मिळावं अशी मागणी असल्याचं कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी सांगितलं. पुणे, पिंपरी-चिंचवडमध्ये राहण्याचा खर्च दिवसेंदिवस वाढत चाललाय. जोपर्यंत पगार वाढवला जाणार नाही तोपर्यंत काम करणार नाही अशी भूमिका कर्मचाऱ्यांनी घेतलीय..आंदोलनात सहभागी झालेल्या एका कंत्राटी कर्मचाऱ्यानं सांगितलं की, दिवसाला ६५० रुपये मिळतात. आम्हाला ८ तास काम करावं लागतं. पण ८ तासांसाठी कामावर गेलो तरी प्रत्येक चालक हा किमान ९ ते १० तास काम करतो. याबदल्यात आम्हाला ओव्हरटाइमसुद्धा मिळत नाही. जर ओव्हटाइम देणार नसाल तर किमान १००० रुपये दर दिवशी वेतन द्यावं. इतर कंत्राटदारांच्या चालकांना दर दिवशी ९०० रुपये दिले जातायत पण आम्हाला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.