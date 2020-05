पुणेकरांनो,तुमच्या समस्या सोडविणार पुणे पोलिस; कसे वाचा सविस्तर

पुणे : शहरातील नागरिक कोणत्या कारणांसाठी बाहेर पडत आहेत? त्यांच्या समस्या समजून घेत त्या नेमक्या कशा सोडवता येतील याचा आराखडा तयार करण्यासाठी पोलिसांकडून ऑनलाइन सर्वे केला जात आहे.

लॉकडाउन काळात विविध वस्तू आणण्यासाठी किंवा इतर कामांसाठी नागरिक घराबाहेर पडत असून त्यांना पोलिसांकडून अडवण्यात येत आहे. कोरोनाला रोखण्यासाठी घरातच थांबा असे, आवाहन पोलिसांकडून वारंवार करण्यात येत आहे. मात्र असे असतानाही विनाकारण फिरणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या नेमक्या कोणत्या गरजा आहेत ज्यासाठी ते जास्त वेळा बाहेर पडत आहे. ही गरज व त्यांच्या अडचणी कशा सोडवता येतील यासाठी हा सर्वे घेण्यात येत आहे. सर्वेत विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे नागरिकांनी द्यावीत, असे आवाहन सोशल माध्यमांवर पोलिसांकडून करण्यात येत आहे.

Requesting citizens to please take this small 2 min survey that we are conducting in order for us to understand the various needs to venture out of house & how we can work towards solving the same.

Link- https://t.co/20q2v89KKc

We thank you for your support in advance.

— PUNE POLICE (@PuneCityPolice) May 19, 2020