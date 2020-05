आदित्य ठाकरे यांची पुण्याच्या आमदाराबरोबर ट्विटरवर जुंपली

पुणे : परदेशात अडकलेल्या महाराष्ट्रातील नागरिकांना परत आणण्यावरून शिवसेनेचे नेते आणि पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे आणि भारतीय जनता पक्षाचे आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांची ट्विटरवर सध्या चांगलीच जुंपली आहे. भाजपची ट्रोल आर्मी ते महाविकास आघाडीतील गोंधळ आदी अनेक मुद्दे या निमित्ताने दोघांच्या चर्चेत आले

अन राष्ट्रीय प्रश्नावरून हा वाद अखेर वैयक्तिक पातळीवर पोचला.

Aditya ji.. is there total a breakdown of communication within MVA? Does the right hand even know what the left hand is doing? GoI, MEA, has been proactive with its #VandeBharatMission but GoM (or some dept. out of your control) is dragging feet & holding back permissions. (1/3) https://t.co/LU1H99pTIj

स्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, हॉंगकॉंग, लंडन, सिंगापूर, कुवेत, बांगलादेश, अफ्रिका, अमेरिका, फिलिपाईन्स, अफगनिस्तान, इराण आदी विविध देशांत भारतीय नागरिक अडकले आहेत. त्यांना देशात परतायचे आहे. परंतु, त्यासाठीची प्रक्रिया त्यांच्यापर्यंत पोचलेली नाही. केंद्र सरकारने ऑपरेशन वंदेमातरम सुरू केले आहे. परंतु, जे भारतीय परदेशात आहेत त्यांनी तेथून येथील लोकप्रतिनिधींना व्टिटरद्वारे टॅग करून मदत करा, अशी मागणी करण्यास प्रारंभ केला आहे.

@SidShirole I thought being new and younger, you would be slightly different from the rest of the troll army, avoiding politics and blame games in times of the pandemic. Still have hopes on that. We have been in constant touch with MEA and Ministry of Civil Aviation. (1/n)

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) May 19, 2020