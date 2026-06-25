Pune Crime: साखरपुड्यानंतर केतनला आलेली शंका, सियाचं बॅकग्राउंड माहितीय का? वडिलांना केलेली विचारणा पण...

पुणे: केतन अग्रवाल याने साखरपुड्यानंतर वाग्दत्त वधू सिया गोयलबाबत कुटुंबीयांकडे अनेकदा शंका व्यक्त केली होती. मात्र, नात्यातील मुलगी असल्याने व वयाने लहान असल्याने तिच्या वागण्याकडे दुर्लक्ष करावे, अशी समजूत घातल्याचे केतनचे वडील विशाल अग्रवाल यांनी दिलेल्या जबाबात नमूद करण्यात आले आहे. .Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.विशाल अग्रवाल यांनी पोलिसांना दिलेल्या जबाबानुसार, तुम्ही सियाबाबत संपूर्ण माहिती घेतली आहे का? असा थेट प्रश्न केतनने विचारला होता. त्यावेळी नातेवाइकांच्या ओळखीतून हे स्थळ आल्याने तिच्याबाबत खात्री असल्याचे सांगितले होते..पारपत्र गहाळ झाल्याने केतन आणि सिया यांना बालीला जाता आले नव्हते. त्यावेळी मुंबई विमानतळावरून घरी आल्यानंतर केतनने सांगितले की, सिया ही पाठीमागील एक महिन्यापासून वेगवेगळ्या किरकोळ कारणावरून माझ्याशी भांडण करत आहे. १४ जूननंतर केतनने कुटुंबीयांशी संवाद साधताना सियाचा फोन अनेकदा व्यस्त लागत असल्याचे व ती सतत चेतन चौधरी नावाच्या व्यक्तीचा उल्लेख करत असल्याचे सांगितले. तिचे बाहेर कोणासोबत प्रेमसंबंध असावेत, अशी शक्यताही त्याने व्यक्त केली होती..केतनच्या शंकेनंतर वडील विशाल अग्रवाल, त्यांची मुलगी संजना आणि भाऊ विजय यांनी सिया ही नात्यातील मुलगी असल्याने तसे काही नसावे, असे सांगून समजूत काढली. वय लहान असल्यामुळे तिच्या वागण्यात अपरिपक्वता असू शकते, असे सांगत त्याला कोणताही गैरसमज करून घेऊ नको, असा सल्लाही दिल्याचे जबाबात नमूद केले आहे..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...\rदरम्यान याच कालावधीत सियाने वारंवार लोहगडावर जाण्याचा आग्रह धरला होता. ३१ मे आणि १४ जूनला दोघे किल्ल्यावर जाऊन आले होते. १८ जूनला तिच्या आग्रहानुसार केतन लोहगडावर गेला आणि त्याच दिवशी त्याचा मृत्यू झाला, असा जबाब अग्रवाल यांनी दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.