पुणे

Pune Crime: साखरपुड्यानंतर केतनला आलेली शंका, सियाचं बॅकग्राउंड माहितीय का? वडिलांना केलेली विचारणा पण...

pre marriage doubts create conflict between couple families: साखरपुड्यानंतरही सियाच्या वागणुकीवर केतनची वाढती शंका; कुटुंबीयांनी ‘नात्यातील मुलगी’ म्हणून घेतले दुर्लक्ष, लोहगड भेटीनंतर घडला मृत्यूचा धक्कादायक शेवट
Personal Questions After Engagement Spark Tension in Ketan–Siya Story

Personal Questions After Engagement Spark Tension in Ketan–Siya Story

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे: केतन अग्रवाल याने साखरपुड्यानंतर वाग्दत्त वधू सिया गोयलबाबत कुटुंबीयांकडे अनेकदा शंका व्यक्त केली होती. मात्र, नात्यातील मुलगी असल्याने व वयाने लहान असल्याने तिच्या वागण्याकडे दुर्लक्ष करावे, अशी समजूत घातल्याचे केतनचे वडील विशाल अग्रवाल यांनी दिलेल्या जबाबात नमूद करण्यात आले आहे.

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