Prakash Ambedkar on Dharmendra Pradhan Resignation: केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा म्हणजे आगीत तेल ओतण्याचा प्रकार; ॲड. प्रकाश आंबेडकर

पुणे : ‘‘केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी दिलेला राजीनामा हा पंतप्रधानांनी मागितला असा उल्लेख टाळून स्वतःहून दिला असल्याचे भासवले जात आहे. या पत्रात कुठेही स्वतःच्या अकर्तृत्वामुळे विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्याची खंत व्यक्त केलेली नाही. हा राजीनामा देऊन प्रधान यांनी आगीत तेल ओतण्याचेच काम केले आहे,’’ असा आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी शनिवारी केला..पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना आंबेडकर यांनी केंद्रीय शिक्षण व्यवस्थेवर टीका केली. पोलिसांकडून विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीचार्जचा उल्लेख किंवा त्याची चौकशी करण्याचे आश्वासन या राजीनामा पत्रात कुठेही दिलेले नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. आंबेडकर म्हणाले, ‘‘केंद्रीय परीक्षांचे निकाल लागल्यानंतर सर्व प्रश्न निर्माण झाले आहेत. मात्र, या यंत्रणेत बदल करू असे कुठेही म्हटले गेले नाही. सध्याचे केंद्रीय शिक्षण म्हणजे केवळ पैसे कमविण्याचा उद्योग झाला असून, शिक्षणाची राज्यस्तरावरील जुनीच पद्धत पुन्हा लागू केली पाहिजे,’’ अशी मागणी त्यांनी केली..अंतर्गत भांडणांमधूनच हा राजीनामा...‘‘यंत्रणा बदलण्यासाठी सरकार काय करणार, असा प्रश्न उपस्थित करत सरकारमध्ये कोणतीही चर्चा होऊन हा राजीनामा झालेला नाही, तर अंतर्गत भांडणांमधूनच हा प्रकार घडल्याचे स्पष्ट दिसते. विद्यार्थ्यांनी आपले आंदोलन असेच सुरू ठेवल्यास वंचित बहुजन आघाडीचा त्यांना पूर्ण पाठिंबा असेल,’’ असा पुनरुच्चार आंबेडकर यांनी केला..विद्यार्थ्यांनी नाक रगडायला लावले...‘‘जे सरकार पूर्वी झुकणार नाही असे म्हणत होते, त्यांना शेवटी विद्यार्थ्यांनी नाक रगडायला लावले आहे. या पार्श्वभूमीवर सरन्यायाधिशांचा सरकारवर असलेला राग उघड दिसत असून, त्यांनी वापरलेला कॉक्रोच हा शब्द सरकारच्या विरोधात विद्यार्थ्यांनी ठामपणे उभे राहावे यासाठीच असू शकतो; त्यामुळे मी सरन्यायाधिशांचे आभार मानतो,’’ असेही ते म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.