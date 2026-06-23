पुणे

प्रकाश राज यांच्याविरोधात वॉरंट

प्रकाश राज यांच्याविरोधात वॉरंट
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प्रकाश राज यांच्या
विरोधात वॉरंट

बंगळूर, ता.२३ ः अभिनेते प्रकाश राज पुन्हा एकदा कायदेशीर कचाट्यात सापडले असून एकाचवेळी अनेक ओळखपत्रे वापरल्याच्या प्रकरणात न्यायालयीन सुनावणीस गैरहजर राहिल्याप्रकरणी त्यांच्याविरोधात बंगळूर न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी अजामीनपात्र वॉरंट बजावले आहे. प्रकाश राज यांना नियमांचे पालन करण्यात अपयश आल्याचा ठपका न्यायालयाकडून ठेवण्यात आला आहे. विधिज्ञ दिलीपकुमार यांनी बंगळूरमधील हलासुरू गेट पोलिस ठाण्यामध्ये या प्रकरणी तक्रार दाखल केली आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार नागरिकांना केवळ एकाच ठिकाणी नोंदणी करण्याची परवानगी आहे. प्रकाश राज यांनी मात्र हे आरोप फेटाळून लावले असून आपण नियमांचे उल्लंघन केले नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

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