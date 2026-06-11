Pune Crime: तुला आईची सेवा करायला आणलंय! आता बाळ नको; ५ लाखांची मागणी करत गर्भवतीचा छळ, पतीसह चौघांवर गुन्हा

लोणी काळभोर: आजारी सासूची सेवा करण्यासाठी विवाह करून आणल्यानंतर, पाच लाख रुपयांच्या हुंड्यासाठी सात महिन्यांच्या गर्भवती विवाहितेचा शारीरिक व मानसिक छळ केल्याची धक्कादायक घटना हवेली तालुक्यात घडली आहे. याप्रकरणी लोणी काळभोर पोलिसांनी पतीसह सासरच्या चौघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...पती प्रज्योत प्रकाश बांगर, सासरे प्रकाश पांडुरंग बांगर, नणंद प्राजक्ता निखील फरगडे आणि नंदावा निखील फरगडे असे गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे आहेत; तर समीक्षा प्रज्योत बांगर (वय २३, सध्या रा. आळंदी म्हातोबाची, ता. हवेली, मूळ रा. बांगरवस्ती, केसनंद) यांनी फिर्याद दिली आहे. .पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, समीक्षा व प्रज्योत यांचा विवाह १६ मार्च २०२४ ला झाला होता. लग्नानंतर काही दिवसांतच सासू आणि नणंद यांनी 'माहेरून काही आणले नाही' असे म्हणून टोमणे मारण्यास सुरुवात केली. समीक्षा गर्भवती राहिल्यानंतर 'आईची सेवा करण्यासाठी तुला आणले आहे, आता बाळ नको', असे म्हणत पतीने गर्भपातासाठी दबाव टाकला. तसेच माहेरून पाच लाख रुपये आणण्याची मागणी करत तिचा छळ सुरू केला..Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.\rसात महिन्यांची गर्भवती असताना तिला मारहाण करून ११ एप्रिल २०२५ ला माहेरी सोडण्यात आले. त्यानंतर पतीने तिची साधी विचारपूसही केली नाही. १ जुलै २०२५ला समीक्षाने मुलीला जन्म दिला, तरीही सासरच्या मंडळींनी पाठ फिरवली. अखेर छळाला कंटाळून विवाहितेने पोलिसांकडे धाव घेतली. पोलिस पुढील तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.