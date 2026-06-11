पुणे

Pune Crime: तुला आईची सेवा करायला आणलंय! आता बाळ नको; ५ लाखांची मागणी करत गर्भवतीचा छळ, पतीसह चौघांवर गुन्हा

Husband and relatives booked in Pune domestic violence case: सात महिन्यांच्या गर्भवती विवाहितेचा हुंड्यासाठी शारीरिक-मानसिक छळ; ‘आईची सेवा करायला आणलंय, बाळ नको’ म्हणत पतीसह सासरच्या चौघांविरुद्ध गुन्हा
Dowry Harassment Case in Pune: Husband and Three Family Members Booked

Dowry Harassment Case in Pune: Husband and Three Family Members Booked

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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लोणी काळभोर: आजारी सासूची सेवा करण्यासाठी विवाह करून आणल्यानंतर, पाच लाख रुपयांच्या हुंड्यासाठी सात महिन्यांच्या गर्भवती विवाहितेचा शारीरिक व मानसिक छळ केल्याची धक्कादायक घटना हवेली तालुक्यात घडली आहे. याप्रकरणी लोणी काळभोर पोलिसांनी पतीसह सासरच्या चौघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.

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