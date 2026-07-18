पुणे

Pune Restrictions: पुण्यात ५ पेक्षा अधिक जणांना एकत्र येण्यास मनाई; १४ दिवस कलम ३७ लागू, कधीपासून आणि का? जाणून घ्या...

Pune Gathering Ban: पुण्यात २१ जुलै ते ३ ऑगस्टपर्यंत निर्बंध लागू असून महाराष्ट्र पोलिसांनी पाचपेक्षा जास्त लोकांच्या एकत्र येण्यावर बंदी घालणारे आदेश जारी केले आहेत. जमावबंदीचे आदेश देण्यात आले आहेत.
Pune Restrictions

Pune Restrictions

ESakal

Vrushal Karmarkar
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महाराष्ट्रातील पुणे जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी, पोलीस प्रशासनाने महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम ३७(१), ३७(२) आणि ३७(३) अंतर्गत २१ जुलै ते ३ ऑगस्ट या १४ दिवसांसाठी प्रतिबंधात्मक आदेश लागू केले आहेत. हा आदेश संपूर्ण पुणे पोलीस आयुक्तालय क्षेत्रात २१ जुलै रोजी मध्यरात्री १२:०१ पासून ते ३ ऑगस्ट रोजी मध्यरात्री १२:०० पर्यंत लागू राहील.

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