Pune Restrictions: पुण्यात ५ पेक्षा अधिक जणांना एकत्र येण्यास मनाई; १४ दिवस कलम ३७ लागू, कधीपासून आणि का? जाणून घ्या...

महाराष्ट्रातील पुणे जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी, पोलीस प्रशासनाने महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम ३७(१), ३७(२) आणि ३७(३) अंतर्गत २१ जुलै ते ३ ऑगस्ट या १४ दिवसांसाठी प्रतिबंधात्मक आदेश लागू केले आहेत. हा आदेश संपूर्ण पुणे पोलीस आयुक्तालय क्षेत्रात २१ जुलै रोजी मध्यरात्री १२:०१ पासून ते ३ ऑगस्ट रोजी मध्यरात्री १२:०० पर्यंत लागू राहील..पोलीस उपआयुक्त (विशेष शाखा) डॉ. प्रशांत अमृतकर यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार, शहरातील विविध राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांनी आयोजित केलेले मोर्चे, धरणे, बंद आणि उपोषणे, तसेच लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे जयंती आणि इतर सणांच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक शांतता आणि सुरक्षा राखण्यासाठी हे प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्यात आले आहेत..Manchar News : दुर्गम आदिवासी जांभोरी गावातून शेतकरी कुटुंबातील राहुल केंगले या तरुणाची उपपोलीस अधीक्षकपदी भरारी.आदेशानुसार, पोलीस आयुक्तांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय पाच किंवा अधिक लोकांचे एकत्र येणे, सभा घेणे किंवा मिरवणूक काढण्यास मनाई असेल. या प्रतिबंधात्मक आदेशात स्फोटके, ज्वलनशील किंवा आग लावणारे पदार्थ, दगड, शस्त्रे, तलवारी, भाले, काठ्या, सळ्या, बंदुका किंवा शारीरिक इजा पोहोचवू शकणारे कोणतेही साधन बाळगण्यासही मनाई आहे. .याव्यतिरिक्त कोणत्याही व्यक्ती, नेता किंवा चिन्हाचा पुतळा प्रदर्शित करणे किंवा जाळणे, चिथावणीखोर घोषणा देणे, अश्लील किंवा आक्षेपार्ह घोषणाबाजी करणे, सार्वजनिक ठिकाणी प्रक्षोभक भाषणे देणे, सार्वजनिक शांतता, नैतिकता किंवा राज्याच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करू शकणारी सामग्री प्रसारित करणे किंवा असे पोस्टर्स, बॅनर्स आणि चिन्हे प्रदर्शित करण्यावरही बंदी असेल. या आदेशात एक महत्त्वाची तरतूदही जोडण्यात आली आहे की, रील्स बनवून आणि सोशल मीडियावर शेअर करून दहशत पसरवणे, धमक्या देणे किंवा गुन्ह्याचे उदात्तीकरण करणे यांसारख्या कृत्यांवरही कारवाई केली जाईल. .हा आदेश शासकीय कर्तव्यावर तैनात असलेले कर्मचारी, कर्तव्याचा भाग म्हणून शस्त्र बाळगण्यास अधिकृत असलेले अधिकारी आणि ३.५ फूट लांबीपर्यंतची काठी बाळगणारे खाजगी सुरक्षा रक्षक आणि पहारेकरी यांना लागू होणार नाही. पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे की, आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर महाराष्ट्र पोलीस कायदा, १९५१ च्या कलम १३५ अन्वये कायदेशीर कारवाई केली जाईल. .Pune: रूंदीकरण राहूदेत किमान खड्डे तरी बुजवा, हतबल प्रवाशांचे प्रशासनाला साकडे.इतकेच नव्हे, तर आदेशाची मुदत संपल्यानंतरही उल्लंघनाच्या प्रकरणांमध्ये तपास, कायदेशीर कारवाई आणि दंडात्मक कार्यवाही सुरू राहील. पुणे पोलिसांनी नागरिकांना प्रतिबंधात्मक आदेशांचे पालन करण्याचे आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रशासनाला सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.