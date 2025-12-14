१९ डिसेंबरला मराठी माणूस पंतप्रधान होईल, पृथ्वीराज चव्हाणांचं विधान; अमेरिकेतील स्टिंग ऑपरेशनमुळे राजकीय भूकंपाचा दावा

'लोकशाहीवर विश्वास ठेवत मतदान केल्यानंतर मतदार अभिमानाने बोटावरील शाई दाखवतो. मात्र, या लोकशाहीत आत्माच उरलेला नाही. निवडणुकांवर विश्वास ठेवायचा की नाही, हा गंभीर प्रश्न सर्वांना पडला आहे,' अशा शब्दांत माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सरकारवर टीका केली. सामाजिक कार्यकर्ते मानव कांबळे लिखित 'जनगणमन' पुस्तक प्रकाशनप्रसंगी ते बोलत होते..महिनाभरात मराठी माणूस पंतप्रधान होईल,' असे द्विट आपण केले होते. काँग्रेसचा पंतप्रधान होणार नाही, भाजपचाच होईल, मात्र तो मराठी असेल,' असा दावाही त्यांनी केला. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी जागतिक घडामोडींचा संदर्भ देत हा दावा केलाय. एकेकाळी इस्रायलचा गुप्तहेर असलेल्या अमेरिकन व्यक्तीनं दिग्गजांच्या बंगल्यात कॅमेरे लावून स्टिंग ऑपरेशन केलंय. या स्टिंग ऑपरेशनमुळे मोठा गदारोळ उडणार आहे. तर अमेरिकन सरकार १९ डिसेंबरला एक कायदा करून दिग्गजांची नावं जाहीर करणार आहे असं पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले..शिक्षण, नोकरी, लग्न, घर सगळं झालं... पण मला आवडतं तेच राहिलं; तरुणीने ३० लाख पॅकेजचा जॉब सोडला.अमेरिकेतील या स्टिंग ऑपरेशनचे परिणाम भारतात दिसू शकतात. भारतात १९ डिसेंबरला राजकीय भूकंप होण्याची शक्यता आहे. बदल घडलाच तर काँग्रेसचा पंतप्रधान होण्याचा प्रश्नच नाही, कारण आमच्याकडं बहुमत नाहीय असंही पृथ्वीराज चव्हाण यांनी यावेळी म्हटलं..'कितीही प्रचार केला, विचार मांडले, आंदोलने केली तरी अखेरीस मतपेटीतून काय निष्पन्न होईल, याची खात्री राहिलेली नाही,' अशी खंतही चव्हाण यांनी व्यक्त केली. चव्हाण म्हणाले, "संविधानाचा ढाचा आजही अस्तित्वात आहे. सर्व संवैधानिक संस्थांवर नियंत्रण मिळवण्याचे प्रकार वाढले आहेत..इंडिगो एअरलाईन्स प्रकरणी त्यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली. इंडिगोनं भाजपला ५८ कोटींची देणगी दिलीय आणि त्यांनी प्रवाशांना वेठीस धरलं असा गंभीर आरोपही पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.