Pune Crime: “तू माझी नाहीस तर कोणाचीही होऊ देणार नाही,”; पुण्यात तरुणाचं धक्कादायक कृत्य, आरोपीला कर्नाटकातून अटक!

पुणे : एका तरुणाने आपल्या पूर्वप्रेमिकेवर आणि तिच्या मित्रावर अॅसिडसदृश रासायनिक पदार्थ फेकून गंभीर जखमी केल्याची धक्कादायक घटना पुण्यात घडली आहे. "तू माझी नाही झालीस तर कोणाचीही होऊ देणार नाही," अशा धमकीच्या स्वरात आरोपीने हा हल्ला केला. या प्रकरणी पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने वेगवान कारवाई करत आरोपीला कर्नाटकातून अटक केली..घटना कशी घडली?२० मे रोजी रात्री दोन वाजण्याच्या सुमारास ताडीवाला रोड परिसरात ही घटना घडली. २१ वर्षीय पीडित तरुणी आणि तिचा मित्र हे दोघे पुण्यातील एका हॉटेलमध्ये नोकरी करतात. काम संपवून बुधवारी पहाटे ते आपल्या राहत्या ठिकाणी परतत होते. याच वेळी आरोपी दबा धरून बसला होता. त्याने अचानक मार्ग अडवला आणि तरुणीलाच धमकी दिली.समजूत घालण्याची संधी न देता आरोपीने सोबत आणलेल्या प्लास्टिक ड्रममधील तीव्र ज्वलनशील रासायनिक पदार्थ तरुणीच्या मानेवर, पाठीवर आणि दोन्ही पायांवर ओतला. या रसायनामुळे ती जागीच होरपळली. आरोपीने तिच्या मित्रावरही हा पदार्थ फेकला, ज्यामुळे त्याच्या पायाला गंभीर इजा झाली. दोघेही जखमी झाल्याचे पाहून आरोपी अंधाराचा फायदा घेत घटनास्थळावरून पसार झाला..आरोपीची पार्श्वभूमीश्रीराम मधु सरुनवर (वय २०) असे आरोपीचे नाव आहे. पीडित तरुणीने त्याला नाकारले होते आणि ती आपल्या मित्रासोबत लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत असल्याने त्याच्या मनात प्रचंड राग होता. "तू माझ्यासोबत का राहत नाहीस?" असे म्हणत त्याने हल्ला केला. या घटनेमुळे शहरातील मध्यवस्तीत तरुणीवर झालेल्या अॅसिड हल्ल्याची बातमी समजताच पोलिस दलात खळबळ उडाली होती..पीडितेची तक्रार आणि पोलिस कारवाईपीडित तरुणीने बंडगार्डन पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने तातडीने तपास सुरू केला. आरोपीचा शोध घेताना पोलिसांनी थेट कर्नाटक राज्यात जाऊन त्याला अटक केली. आरोपीला बेड्या ठोकण्यात आल्या. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपीने आधीच रासायनिक पदार्थ साठवून ठेवला होता आणि हल्ल्याची पूर्वतयारी केली होती.पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध संबंधित कलमांनुसार गुन्हा दाखल केला असून पुढील तपास सुरू आहे. पीडित तरुणी आणि तिच्या मित्रावर उपचार सुरू आहेत. दोघांची प्रकृती स्थिर असल्याचे सांगण्यात येत आहे.