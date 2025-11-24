Pune News : बिबट्या गेला कुठं? औंध परिसरात रात्रभर वनविभागाची शोधमोहीम, हाती काहीच लागेना

रविवारी पहाटे औंध येथील ब्रेमेन चौक परिसरात बिबट्या दिसल्याची माहिती मिळाली होती. त्यानंतर वनविभागाकडून या भागात रात्रभर शोधमोहीम राबवण्यात आली. मात्र, यावेळी कुठेही बिबट्या किंवा त्याच्या असण्याचा पुरावा आढळून आला नाही. त्यामुळे औंध परिसरातील बिबट्या नेमका कुठं गेला? असा प्रश्न विचारला जातो आहे. .पहाटे चार’च्या सुमारास या भागातील रहिवाश्यांना बिबट्या दिसला होता. त्यांनी याची माहिती वनविभागाला दिली होती. त्यानंतर वनविभागाच्यावतीने याभागत शोधमोहीम राबवण्यात आली. मात्र, काल पहाटे ४ नंतर प्रत्यक्षदर्शी किंवा पुराव्यासहित बिबट्या दिसून आला नसल्याचं वनविभागाकडून सांगण्यात आलं आहे. कोणत्याही कॅमेऱ्यात संबंधित बिबट्या दिसून आला नसून त्याच्या पायाचे ठसेसुद्धा आढळून नाही, असंही वनविभागाने म्हटलं आहे..Pune : बिबट्या आलाय! महिलांचा कॉल, पोलिसांनी जाऊन पाहणी केली तर सापडलं वानर.काल रात्री वन विभागाचे कर्मचाऱ्यांकडून या भागात थर्मल ड्रोनच्या मदतीने गस्त घालण्यात आली. मात्र, त्यांना कुठेही बिबट्याला दिसूनआला नाही. त्यामुळे नागरिकांनी सतर्क राहावे, परंतु अनावश्यक भीती बाळगू नये, असं आवाहन वन विभागाकडून करण्यात आलं आहे..महत्त्वाचे म्हणजे एआय वापरून बिबट्याचे फोटो व्हायरल करू नये, असंही वनविभागाच्या वतीने सांगण्यात आलं आहे. सोशल मीडियावर खोट्या पद्धतीने एआय साह्याने बिबट्याचे फोटो तयार करून व्हायरल करणाऱ्यांवर आता वनविभाग लक्ष ठेवणार आहे. काही जणं कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) च्या मदतीने बनावट फोटो तयार करून समाजात अफवा पसरवून भीतीचे वातावरण निर्माण करत असल्याचे वन विभागाच्या निदर्शनास आलं आहे..Pune Land Survey: आता थेट मोजणी रद्द करणार; हद्द कायम न करून घेणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांना दणका.अशा प्रकारे खोटी व दिशाभूल करणारी माहिती, फोटो किंवा मेसेज सोशल मीडियाद्वारे पसरवू नयेत, असं आवाहन वनविभागाकडून करण्यात आलं आहे. त्यांच्यावर विद्यमान शासकीय नियमावली व कायद्यानुसार कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, याची सर्वांनी गांभीर्याने नोंद घ्यावी, असा इशाराही वनविभागाकडून देण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.