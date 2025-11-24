पुणे

Pune News : बिबट्या गेला कुठं? औंध परिसरात रात्रभर वनविभागाची शोधमोहीम, हाती काहीच लागेना

Pune Aundh Leopard Search : औंध परिरातील झालेल्या शोधमोहिमेत कोणत्याही कॅमेऱ्यात संबंधित बिबट्या दिसून आला नसून त्याच्या पायाचे ठसेसुद्धा आढळून नाही, असंही वनविभागाने म्हटलं आहे.
Pune Aundh Leopard Search

Pune Aundh Leopard Search

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

रविवारी पहाटे औंध येथील ब्रेमेन चौक परिसरात बिबट्या दिसल्याची माहिती मिळाली होती. त्यानंतर वनविभागाकडून या भागात रात्रभर शोधमोहीम राबवण्यात आली. मात्र, यावेळी कुठेही बिबट्या किंवा त्याच्या असण्याचा पुरावा आढळून आला नाही. त्यामुळे औंध परिसरातील बिबट्या नेमका कुठं गेला? असा प्रश्न विचारला जातो आहे.

Loading content, please wait...
pune
Leopard

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com