Pune Bomb Case: सीसीटीव्हीतील व्यक्ती स्वतःहून पोलिसांसमोर; पण निघाला MR, बॉम्ब प्रकरणाशी काहीही संबंध नाही!

पुणे - पुणे शहरातील बॉम्ब प्रकरणात तपासाला वेग आला आहे. पुणे पोलिसांनी प्रसारित केलेल्या सीसीटीव्ही फुटेजमधील व्यक्तीने स्वतः पोलिसांशी संपर्क साधला आहे. त्या व्यक्तीने स्पष्ट केले की, व्हिडिओतील व्यक्ती मीच आहे, मात्र या बॉम्ब प्रकरणाशी माझा कसलाही संबंध नाही, असे त्याने पोलिसांना फोनवर सांगितले..पुणे पोलिसांनी बॉम्ब प्रकरणातील एक महत्त्वाचे सीसीटीव्ही फुटेज माध्यमांद्वारे प्रसारित केले होते. या फुटेजमध्ये एक व्यक्ती दिसत होती. पोलिसांनी या व्यक्तीला ओळखण्यासाठी नागरिकांच्या मदतीची अपेक्षा व्यक्त केली होती. त्यानंतर अनेक माध्यमांमध्ये ही बातमी मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्ध झाली..स्वतःचा व्हिडिओ पाहून थेट पोलिसांशी संपर्कसीसीटीव्ही फुटेज प्रसारित झाल्यानंतर काही दिवसांतच त्या व्यक्तीने पुणे पोलिसांशी संपर्क साधला. व्हिडिओ बातम्यांमध्ये पाहून त्याला खूप आश्चर्य वाटले. त्याने लगेच पोलिसांना फोन केला आणि फुटेजमधील व्यक्ती तोच असल्याचे सांगितले, त्याने पोलिसांना पूर्ण सहकार्य देण्याची तयारी दर्शवली आहे.पोलिसांनी त्या व्यक्तीची प्राथमिक चौकशी केली. त्यात त्याने सांगितले की, तो एक मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह (मेडिकल प्रतिनिधी) म्हणून काम करतो. त्याचा त्या भागात नियमित फिरणे असते. मात्र, बॉम्ब प्रकरणाशी त्याचा कसलाही संबंध नसल्याचे त्याने ठामपणे सांगितले. पोलिसांनी त्याच्या म्हणण्याची प्राथमिक पडताळणी केली असून, तो निर्दोष असल्याचे प्राथमिक स्वरूपात दिसत आहे..मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह असल्याचे उघडपोलिसांच्या तपासात ही व्यक्ती एक मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह असल्याचे समोर आले आहे. तो औषध कंपन्यांचे प्रतिनिधित्व करतो आणि पुणे शहरात डॉक्टरांच्या क्लिनिक आणि हॉस्पिटलमध्ये नियमित भेटी घेतो. सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये तो ज्या ठिकाणी दिसला होता, ते त्याच्या कामाशी संबंधित भाग असल्याचे त्याने सांगितले.पुणे पोलिसांच्या या तपासामुळे बॉम्ब प्रकरणात काही प्रमाणात स्पष्टता आली आहे. एका संशयित व्यक्तीला ओळखणे आणि त्याची चौकशी करणे हे तपासातील महत्त्वाचे पाऊल मानले जाते. त्या व्यक्तीने सहकार्य केल्यामुळे पोलिसांना इतर दिशेने तपास करण्यास मदत होणार आहे..पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू पोलिसांनी त्या व्यक्तीचे जबाब नोंदवले असून, त्याला आणखी काही चौकशीसाठी बोलावण्याची शक्यता आहे.