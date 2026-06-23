Pune Businessman Office Firing : पुण्यात व्यावसायिकाच्या कार्यालयावर गोळीबार; लॉरेन्स बिश्नोई गँगने जबाबदारी स्विकारली, पोस्ट व्हायरल

Lawrence Bishnoi Gang Pune : पुणे शहरातील फुरसुंगी परिसरातील मंतरवाडी येथे एका व्यावसायिकाच्या कार्यालयावर अज्ञातांकडून गोळीबार करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या घटनेमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून पोलिसांनी तपासाची चक्रे वेगाने फिरवली आहेत. दरम्यान, सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका पोस्टमध्ये या हल्ल्याची जबाबदारी लॉरेन्स बिश्नोई गँगशी संबंधित व्यक्तींनी स्वीकारल्याचा दावा करण्यात आला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, मंतरवाडी येथील एच विकास स्टील या कंपनीच्या कार्यालयाला लक्ष्य करत अज्ञात व्यक्तींनी गोळीबार केला. घटनेनंतर परिसरात एकच खळबळ उडाली. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाल्याची माहिती समोर आलेली नाही.गोळीबारानंतर सोशल मीडियावर एक पोस्ट व्हायरल झाली असून, त्यामध्ये अमूल चमारिया आणि सनी चमारिया यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. "आम्ही फोन करून संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र आमच्या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यामुळे कंपनीवर गोळीबार करण्यात आला," असा दावा या पोस्टमध्ये करण्यात आला आहे. तसेच भविष्यात आणखी गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, अशा स्वरूपाच्या धमक्यांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे..व्हायरल पोस्टमध्ये आरजू बिश्नोई, शुभम लोनकर आणि टायसन बिश्नोई यांनी हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारल्याचा दावा करण्यात आला असला, तरी या पोस्टची सत्यता आणि त्यामागे खरोखरच लॉरेन्स बिश्नोई गँगचा हात आहे का, याबाबत पोलिसांकडून अद्याप कोणताही अधिकृत दुजोरा देण्यात आलेला नाही..Pune Crime : दाऊद टोळीचे नाव घेत जिवे मारण्याची धमकी; गुप्तचर यंत्रणेतील अधिकाऱ्याला दिली धमकी.घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला. परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी सुरू असून गोळीबार करणाऱ्या संशयितांचा शोध घेतला जात आहे. हा प्रकार खंडणीसाठी करण्यात आला की व्यावसायिक वादातून घडला, यासह इतर सर्व शक्यतांचा तपास पोलीस करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.