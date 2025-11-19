पुण्यात कारमध्ये प्रेमी युगुलाचे अश्लील चाळे, नको त्या अवस्थेत सापडले; तरुणी लहान असल्यानं पोलिसांनी ताकीद देत सोडलं, VIDEO VIRAL

पुण्यात एका सार्वजनिक ठिकाणी कारमध्ये प्रेमीयुगुल अश्लील चाळे करत होते. कार एका ठिकाणी थांबली असताना स्थानिकाला तरुण तरुणी आक्षेपार्ह अवस्थेत आढळली. त्यांनी पोलिसांना या प्रकाराची माहिती दिल्यानंतर पोलीस दाखल झाले. पोलिसांनी दोघांना ताब्यात घेऊन समज दिली आणि मुलगी अल्पवयीन असल्यानं ताकीद देऊन सोडलं. आता या प्रकाराचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. .बाळानं उडता तीर अंगावर घेतलाय, ज्यांच्या तुकड्यावर जगलात त्यांनाच....; अजितदादांच्या शिलेदारांची राजन पाटलांना वॉर्निंग.याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, वारजे भागात सार्वजनिक ठिकाणी रस्त्याच्या कडेला एक पांढऱ्या रंगाची कार उभा होती. या कारमध्ये प्रेमी युगुलाचे अश्लील चाळे सुरू होते. स्थानिक निलेश माजिरे यांना कारमध्ये आक्षेपार्ह कृत्य सुरू असल्याचं समजलं. त्यांनी ११२ क्रमांकावर पोलिसांना फोन करून याबद्दल माहिती दिली..मंगळवारी रात्री पावणे दहा वाजण्याच्या सुमारास पोलिसांना या प्रकाराची माहिती समजली. त्यानंतर पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. चारचाकी गाडीमध्ये तरुण तरुणीचे अश्लील चाळे सुरू होते. दोघेही आक्षेपार्ह अवस्थेत होते. यातली तरुणी अल्पवयीन असल्यानं पोलिसांनी दोघांनाही ताकीद दिली आणि पुन्हा असे प्रकार न करण्याची ताकीद देत सोडून दिलं. वारजे भागात सातत्यानं असे प्रकार घडत असल्याची तक्रार स्थानिकांनी दिलीय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.