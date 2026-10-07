पुणे

Pune CNG Price Hike : पुणेकरांना महागाईचा आणखी एक झटका! सीएनजी शंभरी पार; आज रात्रीपासून नवा दर लागू

Pune CNG price : दररोज सीएनजी वापरणाऱ्या नागरिकांच्या मासिक इंधन खर्चात वाढ होण्याची शक्यता आहे. सीएनजी दरवाढीनंतर रिक्षा आणि सार्वजनिक वाहतूक भाड्यात बदल होणार का, याकडे पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.
Pune CNG Rate Increased by ₹2 Per Kg

Pune CNG Rate Increased by ₹2 Per Kg

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

पुणेकरांच्या खिशाला आणखी एक फटका बसणार आहे. पुणे शहरातील सीएनजीच्या दरात प्रति किलो २ रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. या दरवाढीनंतर पुण्यात सीएनजीचा नवीन दर १०० रुपये ५० पैसे प्रति किलो इतका झाला आहे. वाढीव दर आज रात्री १२ वाजल्यापासून संपूर्ण शहरात आणि ग्रामीण भागात लागू होणार आहेत.

Loading content, please wait...
CNG Gas
CNG rates in India
CNG price fluctuations
Pune news
Marathi News Esakal
www.esakal.com