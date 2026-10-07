Pune CNG Price Hike : पुणेकरांना महागाईचा आणखी एक झटका! सीएनजी शंभरी पार; आज रात्रीपासून नवा दर लागू

पुणेकरांच्या खिशाला आणखी एक फटका बसणार आहे. पुणे शहरातील सीएनजीच्या दरात प्रति किलो २ रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. या दरवाढीनंतर पुण्यात सीएनजीचा नवीन दर १०० रुपये ५० पैसे प्रति किलो इतका झाला आहे. वाढीव दर आज रात्री १२ वाजल्यापासून संपूर्ण शहरात आणि ग्रामीण भागात लागू होणार आहेत. .सीएनजीच्या दरात झालेल्या या वाढीचा थेट परिणाम सीएनजीवर चालणाऱ्या कार, रिक्षा आणि इतर वाहनचालकांवर होणार आहे. आधीच इंधन, वाहन देखभाल आणि दैनंदिन खर्चात वाढ होत असताना सीएनजीच्या दरातही वाढ झाल्याने वाहनचालकांच्या खर्चात भर पडणार आहे..Delhi NCR PUC Rule : आजपासून 'पीयुसी' नसलेल्या वाहनांना पेट्रोल-सीएनजी मिळणार नाही; नंबर प्लेटवरून होणार तपासणी.विशेषतः दररोज वाहनाने प्रवास करणाऱ्या नागरिकांना या दरवाढीचा परिणाम अधिक जाणवण्याची शक्यता आहे. पुण्यात मोठ्या प्रमाणावर नागरिक खासगी वाहने तसेच रिक्षांसाठी सीएनजीचा वापर करतात. त्यामुळे वाढीव दर लागू झाल्यानंतर त्यांच्या मासिक इंधन खर्चातही वाढ होऊ शकते..सीएनजीच्या दरात अचानक झालेल्या या वाढीमुळे वाहनचालकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. दरवाढीमुळे रिक्षा आणि इतर सार्वजनिक वाहतूक सेवांच्या भाड्यावरही परिणाम होणार का, याकडे आता पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे..FAQs१. पुण्यात सीएनजीच्या दरात किती वाढ झाली आहे?पुण्यात सीएनजीच्या दरात प्रति किलो २ रुपयांची वाढ झाली आहे. २. पुण्यात सीएनजीचा नवीन दर किती आहे?दरवाढीनंतर पुण्यात सीएनजीचा नवीन दर १०० रुपये ५० पैसे प्रति किलो झाला आहे. ३. वाढीव सीएनजी दर कधीपासून लागू होणार आहेत?वाढीव दर आज रात्री १२ वाजल्यापासून संपूर्ण पुणे शहरात लागू होणार आहेत. ४. सीएनजी दरवाढीचा कोणावर परिणाम होणार आहे?सीएनजीवर चालणाऱ्या कार, रिक्षा आणि इतर वाहनांच्या चालकांवर या दरवाढीचा थेट परिणाम होणार आहे. ५. सीएनजी दरवाढीमुळे वाहनचालकांचा खर्च वाढणार का?होय. सीएनजीचा वापर वाढल्याने दररोज तसेच मासिक इंधन खर्चात वाढ होण्याची शक्यता आहे. ६. सीएनजी दरवाढीमुळे रिक्षा भाडे वाढणार का?याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. सीएनजीच्या वाढलेल्या दराचा परिणाम रिक्षा भाड्यावर होणार का, याकडे पुणेकरांचे लक्ष आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.