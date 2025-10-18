संदर्भ पत्र का दिले नाही? जातीयवादाचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यावर प्राचार्यांनी केला खुलासा

पुण्यातल्या मॉडर्न कॉलेजमुळे आपली नोकरी गेल्याचा दावा करत प्रेम बिऱ्हाडे नावाच्या तरुणाने गंभीर आरोप केले होते. त्यानं सोशल मीडियावर व्हिडीओसुद्धा शेअर केला होता. शैक्षणिक कागदपत्रांची पडताळणी करून प्रमाणपत्र द्यायला टाळाटाळ केल्यानं ब्रिटनमधील कंपनीतली नोकरी गमावण्याची वेळ आल्याचं तरुणाने म्हटलं होतं. आता या संदर्भात मॉडर्न कॉलेजकडून स्पष्टीकरण देण्यात आलं आहे. तसंच तरुणाला प्रमाणपत्र दिल्याची माहितीसुद्धा दिली. तर प्रेम याने महाविद्यालयाची बदनामी केली आणि खोटे आरोप केल्याबद्दल त्याच्यावर कारवाई करावी अशी मागणी केली आहे..प्रेमने प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटीच्या शिवाजीनगर येथील मॉडर्न कॉलेज ऑफ आर्ट्स, सायन्स अँड कॉमर्समध्ये प्रेमने २०२०-२४ या कालावधीत बीबीएचे शिक्षण पूर्ण केले. महाविद्यालयाच्या प्रशासनाने जातीय भेदभाव करून व्हेरिफिकेशन केले नाही,’ असा आरोप त्याने केला होता. प्रेमच्या शैक्षणिक कागदपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी ब्रिटनमधील कंपनीने ई-मेलद्वारे कॉलेजला विचारणा केली. मात्र, कॉलेजने पडताळणीला टाळाटाळ केल्याने, स्वत: प्रेमने विभागप्रमुख, उपप्राचार्य आणि प्राचार्यांशी संपर्क साधून पडताळणी करून, प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देण्याबाबत पाठपुरावा केला. मात्र, प्राध्यापकांनी आपल्याला जातीबाबत माहिती विचारून, वरिष्ठांच्या आदेशावरून प्रमाणपत्र देता येणार नाही, असे सांगितल्याचा दावा प्रेमने केला होता..IPS इतका भ्रष्टाचारी, ७.५ कोटी एका दिवसात नाही आले; व्यवस्था झोपलेली का? राज्यपालांचा संतप्त सवाल.दरम्यान, आता कॉलेजने या प्रकरणावरून सर्व आरोप फेटाळले असून, विद्यार्थ्याला प्रमाणपत्र उपलब्ध करून दिल्याचे सांगितले. कॉलेजने १४ ऑक्टोबरला प्रमाणपत्र दिल्याचे जाहीर केले. प्रेम हा महाविद्यालयाच्या बदनामीसाठी सोशल मीडियाचा वापर करीत आहे. त्यांची कृती बदनामी, सायबर छळ आणि समाजाला भडकावणे या अंतर्गत येतात. संबंधित विद्यार्थ्याबाबत पोलिसांनी कायदेशीर कारवाई केल्यास, प्राध्यापक वर्गाचा छळ आणि महाविद्यालयाची बदनामी थांबेल,’ असे स्पष्टीकरण प्राचार्य डॉ. निवेदिता एकबोटे यांनी दिले..प्राचार्य निवेदिता एकबोटे यांनी असंही सांगितलं की, माझ्या कार्यकाळाआधी विद्यार्थी शिक्षण पूर्ण करून गेला आहे. मी त्याला वैयक्तिकरित्या ओळखत नाही. त्याला याआधी तीन वेळा शिफारस पत्र आणि बोनाफाइड देण्यात आलंय. आता त्यानं पुन्हा शैक्षणिक संदर्भात प्रमाणपत्राची मागणी केली होती. पण महाविद्यालयीन काळात बेशिस्त आणि गैरवर्तन यामुळे त्याला कोणतंही संदर्भपत्र देण्यास नकार दिला असल्याचंही प्राचार्यांकडून स्पष्ट करण्यात आलं..दरम्यान, माजी विद्यार्थी प्रेम बिऱ्हाडे यानं सोशल मीडियावर खोटं, दिशाभूल करणारं आणि उत्तेजक व्हिडिओ प्रकाशित केले आहेत. पण महाविद्यालयात जातीवर आधारित भेदभाव कधीच झाला नाही. विद्यार्थ्याला संदर्भपत्र न देण्याचा निर्णय हा जातीय पार्श्वभूमीवर नाही तर शिस्त आणि वर्तनाच्या आधारे दिला आहे. त्यानं बदनामी करण्याचा प्रयत्न केला या प्रकरणी आयटी अॅक्ट अंतर्गत कारवाई करावी अशी मागणी महाविद्यालयाने केलीय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.