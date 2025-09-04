ऐन गणेशोत्सवात पुण्यात मुळशी पॅटर्नचा थरार, मंडळासमोरच तरुणावर कोयत्यानं हल्ला; घटना CCTVत कैद

पुण्यात गणेशोत्सव उत्साहात सुरू असतानाच पाषाणमध्ये मुळशी पॅटर्नचा थरार बघायला मिळाला. जुन्या वादातून तरुणावर गणपतीच्या मंडळासमोरच कोयत्यानं वार करण्यात आले. या घटनेचा सीसीटीव्ही व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. यात दिसतं की तरुणावर पाठलाग करत वार केले. पाठलाग करणाऱ्याने तरुण खाली पडला तरी त्याच्यावर हल्ला केला. ऐन गणेशोत्सवात घडलेल्या या घटनेमुळं पुण्यात खळबळ उडाली आहे. जुन्या भांडणाचा राग मनात धरून हा हल्ला झाल्याची माहिती समोर आलीय. तरुणावर कोयत्याने वार केल्यानं तो गंभीर जखमी झाला आहे. दरम्यान, या घटनेमुळं उपस्थितांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालंय..भरधाव कार ओव्हरटेक करताना मागून ट्रकला धडकली, ५ जणांचा मृत्यू; कटरने कापून मृतदेह काढले बाहेर.याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, पाषाणमधील एका गणेश मंडळासमोर मंगळवारी रात्री सचिन माने (वय २१) या तरुणावर चौघांनी हल्ला केला. यावेळी मंडळाचे कार्यकर्ते आणि नागरिक मंडळासमोर होते. अचानक झालेल्या या हल्ल्यामुळे उपस्थितांमध्ये गोंधळ उडाला. आरोपींनी सचिन मानेला शिवीगाळ करत कोयत्याने वार केले. तो दोन-तीन वेळा खाली पडला तरी त्याचा पाठलाग करत आरोपींनी हल्ला सुरूच ठेवला..या प्रकरणी बाणेर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपींपैकी दोघे अल्पवयीन असून त्यांचं वय १७ वर्षे आहे. पोलिसांनी सर्व आरोपींना ताब्यात घेतलंय. यातील अल्पवयीन आरोपींची रवानगी बालसुधार गृहात करण्यात आली आहे. तर इतर आरोपींवरही कठोर कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. जखमी सचिन माने याला तातडीने उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. सुदैवाने त्याची प्रकृती आता स्थिर आहे आणि त्याला रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.