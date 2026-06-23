Ketan Agrawal Death : लग्नाला 2 विमानं, 17 कोटींचा पॅलेस बूक केला; पण होणाऱ्या पत्नीनं लोहगडावरून ढकलून संपवलं, प्रियकरासह दोघांना अटक

पुणे : पुण्यातील प्रसिद्ध लोहगड किल्ल्यावर तरुणाच्या मृत्यूच्या घटनेला धक्कादायक वळण मिळाले आहे. सुरुवातीला फोटो काढताना पाय घसरून दरीत पडल्याने मृत्यू झाल्याचे समोर आले (Ketan Agrawal Lohagad Fort case) होते. मात्र, पोलिसांच्या तपासात हा अपघात नसून संबंधित तरुणाला दरीत ढकलण्यात आल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. या प्रकरणी मृत तरुणाची होणारी पत्नी आणि तिच्या कथित प्रियकराला चौकशीसाठी ताब्यात घेण्यात आले आहे. .मृत तरुणाचे नाव केतन विशाल अग्रवाल (वय 24) असे असून, तो आपल्या होणाऱ्या पत्नीचा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी 18 जून रोजी लोहगड किल्ल्यावर गेला होता. ट्रेकिंगदरम्यान फोटो काढताना तो दरीत कोसळल्याची माहिती सुरुवातीला समोर आली होती. मात्र, लोणावळा ग्रामीण पोलिसांनी केलेल्या सखोल तपासातून वेगळीच बाब उघड झाली आहे..Girish Mahajan : 'वडील हयात नाहीत, तिच्या लग्नाची जबाबदारी माझ्यावर'; 'त्या' वादग्रस्त फोटोबाबत मंत्री महाजनांचा मोठा खुलासा.तपासात काय समोर आलं?पोलिसांच्या प्राथमिक तपासानुसार, केतन अग्रवाल याला फोटोसाठी उभे असताना दरीत ढकलण्यात आल्याचा संशय आहे. या घटनेत त्याच्या होणाऱ्या पत्नीचा सहभाग आहे का, तसेच तिच्या मित्राने अथवा इतर कोणत्या व्यक्तींनी कट रचून मदत केली का, याचा तपास सुरू आहे. तांत्रिक पुरावे, मोबाईल कॉल रेकॉर्ड्स आणि घटनास्थळावरील माहितीच्या आधारे पोलिसांनी होणारी पत्नी आणि तिच्या कथित प्रियकराची चौकशी सुरू केली आहे..वाढदिवस साजरा करण्यासाठी गेले होते लोहगडावरमिळालेल्या माहितीनुसार, केतन आणि त्याची होणारी पत्नी गुरुवारी (ता. १८) सकाळी लवकर लोहगड किल्ल्यावर ट्रेकिंगसाठी गेले होते. वाढदिवसानिमित्त दोघे किल्ल्यावर फिरत असताना फोटो आणि व्हिडीओ काढत होते. याचदरम्यान दरीच्या काठावर फोटोसाठी उभ्या असलेल्या केतनचा तोल गेल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र, नंतरच्या तपासात त्याला जाणीवपूर्वक ढकलण्यात आल्याचा संशय बळावला आहे..घटनेनंतर तरुणीने आरडाओरडा केल्याने उपस्थित पर्यटकांनी तातडीने पोलिसांना माहिती दिली. त्यानंतर लोणावळा ग्रामीण पोलिस, शिवदुर्ग रेस्क्यू टीम आणि मावळ वन्यजीव पथकाने बचावकार्य सुरू केले. केतनला दरीतून बाहेर काढून रुग्णालयात हलविण्यात आले, मात्र डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले..Yeola Bribery Case : 60 हजार घेऊनही पोट भरले नाही! येवल्यात मुख्य लिपिक सुधीर वाघ लाचलुचपतच्या जाळ्यात, 5 हजार घेताना अटक, सावकारी परवान्यासाठी मागितली लाच.नोव्हेंबरमध्ये होणार होते लग्नकेतन आणि संबंधित तरुणीचा विवाह येत्या नोव्हेंबर महिन्यात होणार होता. दोन्ही कुटुंबांकडून लग्नाची जोरदार तयारी सुरू होती. लग्नासाठी त्याच्या कुटुंबीयांनी जयपूर येथे 17 कोटी रुपये खर्च करून पॅलेसही बुक केले होते. तर, पाहुण्यांना जयपूर येथे घेऊन जाण्यासाठी दोन विशेष विमानांची सोय देखील केल्याची माहिती मिळाली आहे..दरम्यान, काही वृत्तसंस्थांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित तरुणीला हा विवाह मान्य नव्हता. त्यामुळे तिने आपल्या मित्राच्या मदतीने केतनला मार्गातून हटवण्याचा कट रचल्याचा आरोप तपासादरम्यान समोर आला आहे. तथापि, या संदर्भातील सर्व बाबींची पोलिसांकडून पडताळणी सुरू असून अधिकृत तपास अहवालानंतरच संपूर्ण सत्य स्पष्ट होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.