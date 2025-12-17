Pune Crime News : “मुळशीत पाय ठेवलास तर ‘मुळशी पॅटर्न’ करेन”; व्यावसायिकाला जीवे मारण्याची धमकी

Pune Mulashi News : टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स व्यावसायातून सुरू असलेल्या वादातून पुण्यातील एका व्यावसायिकाला जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी हडपसर पोलीस ठाण्यात अदखलपात्र गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..जाकीर गणी मुजावर (वय ४५) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून दत्तात्रय मोरे (वय ५०) याच्याविरोधात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी आणि आरोपी हे दोघेही टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स व्यवसायात कार्यरत आहेत. मुळशी तालुक्यातील निवे येथील एका आश्रमात त्यांच्या टुरिस्ट गाड्या लावण्यात येत होत्या. या आश्रमातील अनुयायांची ने-आण करण्याची व्हेंडरशिप फिर्यादीकडे आहे..१८ नोव्हेंबर रोजी आरोपी मोरे याने फिर्यादीला फोन करून, “मुळशीमध्ये पाय ठेवायचा नाही. इकडे धंद्यासाठी गाड्या आणायच्या नाहीत. नाहीतर मुळशी पॅटर्न करेन,” अशी धमकी दिल्याचा आरोप आहे. या धमकीमुळे घाबरलेल्या फिर्यादीने हडपसर पोलीस ठाण्यात तक्रार अर्ज दाखल केला..Pune Accident : पुण्यातील अपघाताची मालिका काही थांबेना! मध्यरात्री सात ते आठ गाड्यांचा विचित्र अपघात; पाहा VIDEO .तक्रारीच्या अनुषंगाने पोलिसांनी आरोपीशी संपर्क साधला असता, संतप्त झालेल्या मोरे याने पुन्हा मोबाईलवरून फिर्यादीला फोन करून, “तु माझी पोलिसांकडे तक्रार का केलीस? तुझ्याकडे बघून घेतो,” अशी धमकी दिल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे.या प्रकरणाचा पुढील तपास हडपसर पोलीस करीत असून, व्यावसायिक वादातून धमकीचे प्रकार वाढत असल्याबाबत नागरिकांमध्ये चिंता व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.