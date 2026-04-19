Pune : भिडे पुलाजवळ तरुणाचा मृतदेह आढळल्यानं खळबळ, शरीरावर धारदार शस्त्राचे वार अन् दगडाने ठेचलेलं; काय घडलं?

पुण्यात भिडे पुलाजवळ नदीपात्राच्या परिसरात तरुणाचा मृतदेह आढळून आल्यानं खळबळ उडाली आहे. भिडे पूल हा पुण्यातील मध्यवर्ती आणि अत्यंत वर्दळीचा भाग आहे. या भागात तरुणाचा दगडाने ठेचलेल्या आणि धारधार शस्त्राने वार केलेल्या अवस्थेत मृतदेह आढळल्यानं परिसरात भीतीचं वातावरण निर्माण झालंय. या प्रकाराची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले असून अधिक तपास केला जात आहे. Pune police investigate suspicious death near Bhide Bridge identity unknown.याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, भिडे पुलाजवळ नदीपात्रात रविवारी सकाळी काही नागरिकांना मृतदेह दिसला. यानंतर नागरिकांनी तात्काळ याची माहिती पोलिसांना दिली. घटनास्थळी पोलिसांनी मृतदेहासह परिसरात पाहणी केली आणि पंचनामा करून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवला..प्राथमिक तपासानंतर पोलिसांनी तरुणाची हत्या झाल्याचा संशय व्यक्त केला आहे. मृत तरुणाच्या शरीरावर गंभीर जखमांचे व्रण दिसून येत आहेत. त्याचे शरीर दगडाने ठेचण्यात आल्याचंही पोलिसांनी सांगितलंय. घटनास्थळापासून जवळच महत्त्वाच्या भागांना जोडणारे रस्ते असून या भागात मोठी वर्दळ असते. अशा भागात घडलेल्या या प्रकारामुळे खळबळ उडाली आहे..पोलिसांनी परिसरातील सीसीटीव्ही फूटेजची तपासणी सुरू केलीय. तरुणाची ओळख पटवण्याचंही काम सुरू आहे. वैयक्तिक की आर्थिक कारणातून ही हत्या झालीय की आणखी काही कारण आहे याचा शोध पोलीस घेत आहेत. दरम्यान, पुण्यात गजबजलेल्या ठिकाणी हत्येच्या घटनेमुळे पुन्हा एकदा सुरक्षेवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.