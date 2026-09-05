पुण्यात दहीहंडी उत्सवातील पहिला गुन्हा; परवानगीपेक्षा डबल साऊंड लावल्याने मंडळावर कारवाई

पुण्यात दहीहंडी उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर ध्वनी प्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी बिबवेवाडी येथील श्रीकृष्ण तरुण मंडळावर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. यंदाच्या दहीहंडी उत्सवात गुन्हा दाखल झालेले हे पहिले मंडळ ठरलेय. परवानगी असलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त लाऊड स्पीकर लावून ध्वनी प्रदूषण केल्याचा मंडळावर आरोप आहे..बिबवेवाडी ओटा येथील श्रीकृष्ण मंडळाने दहीहंडी कार्यक्रमासाठी पोलीस ठाण्याकडून पारंपारिक वाद्य वापरण्याचा परवाना घेतला होता. या परवान्यात लाऊड स्पीकर वापरण्याबाबत काही लेखी आदेश देण्यात आले होते. मात्र, या आदेशाचे उल्लंघन करून मंडळाने ८ बेस आणि ८ टॉप असे एकूण १६ लाऊड स्पीकर लावले..पुण्यात दहीहंडीच्या कार्यक्रमावेळी DJ अंगावर कोसळला, ४५ वर्षीय महिलेचा मृत्यू.लाऊड स्पीकरसाठी ४ बेस आणि ४ टॉप इतकीच परवानगी देण्यात आली होती. मात्र, मंडळाकडून त्याच्या दुप्पट साऊंड सिस्टिम लावण्यात आली. त्यामुळे सार्वजनिक ठिकाणी मोठ्या आवाजात ध्वनी प्रदूषण झाल्याने नागरिकांना त्रास झाल्याचे पोलिसांनी नमूद केले आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी संबंधित साऊंड सिस्टिम जप्त केली आहे..श्रीकृष्ण तरुण मंडळाचे अध्यक्ष राहुल प्रकाश जगताप यांच्याविरोधात या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दहीहंडी उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर ध्वनी प्रदूषणाबाबत पोलिसांनी आधीच स्पष्ट सूचना दिल्या होत्या. पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी लाऊड स्पीकरसाठी ४ बेस आणि ४ टॉप यांनाच परवानगी देण्यात येणार असल्याचे सांगितले होते. त्यापेक्षा अधिक लाऊड स्पीकर लावून ध्वनी प्रदूषण केल्यास कारवाई केली जाईल, असा इशाराही देण्यात आला होता..दरम्यान, गेल्या दोन आठवड्यांपासून पुण्यात डीजेच्या आवाजावरून विद्यानंद बापट यांनी आवाज उठवला आहे. याच पार्श्वभूमीवर त्यांच्यावर हल्ल्याची घटनाही घडली आहे. त्यानंतर आता दहीहंडी उत्सवात ध्वनी प्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी मंडळावर गुन्हा दाखल झाला आहे..महिलेचा मृत्यूशुक्रवारी रात्री उशिरा पिंपरी-चिंचवडमध्येही दहीहंडी कार्यक्रमादरम्यान दुर्घटना घडली. दहीहंडीच्या कार्यक्रमासाठी लावण्यात आलेल्या डीजे रॅकचा भाग कोसळून एका महिलेचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.